Entre o Douro e o Tua, descobrir Alijó com paragem em Favaios e no Pinhão

Em tempo de vindimas, o Douro reforça a atração, mesmo quando as temperaturas sobem. Acompanhada por cânticos, a apanha da uva, é um programa que diversas quintas produtoras de Vinho do Porto promovem até ao final de setembro. Encaixado entre dois vales e dois rios, o Tua e o Douro, o município de Alijó oferece uma localização singular brindada por uma paisagem distinta dos habituais socalcos durienses. Geograficamente, o concelho está delimitado pelos rios Douro, Tua, Tinhela e Pinhão. Deambule pela agradável vila, para conhecer a Praça do Município e Largo do Pelourinho, a Igreja Matriz de Santa Maria Maior e o centenário Plátano de Alijó, classificado como Árvore de Interesse Público. Obrigatória é a visita à Capela do Senhor do Andor para depois observar o monumento ao Homem do Douro e conhecer a Casa dos Noura - Centro de Mostra e Amostra de Produtos Endógenos. Perca-se, depois, em passeios inclinados que percorrem socalcos e paisagens de sonho, aventure-se pelas aldeias vinhateiras em busca dos melhores sabores e, claro, descubra tudo sobre os vinhos da região, com destaque para o Porto. Ao pôr do sol, deslumbre-se com a paisagem Património Mundial da UNESCO iluminada pelos tons quentes do ocaso a partir de um dos muitos miradouros envoltos pelo silêncio e a contemplação. Uma visita, com várias etapas, para acompanhar com moscatel de Favaios, que tem festa anual agendada para 8, 9 e 10 de setembro.

Mirar a paisagem do Ujo a Casal de Loivos Com uma paisagem tão apelativa, os miradouros da região são de visita obrigatória. Parta à descoberta do moderno miradouro do Ujo, de enquadramento sublime. Junto ao centro de Favaios, o miradouro de Santa Bárbara oferece uma incrível panorâmica que se torna mais inspiradora à medida que o sol se põe. Já no miradouro de Nossa Senhora da Piedade, deslumbre-se com a amplitude da paisagem. Com vista privilegiada sobre a vila do Pinhão e o rio Douro, respira-se paisagem vinhateira no miradouro de Casal de Loivos.

Caminhar sobre Fragas Más Com 10 km de extensão, o Trilho das Fragas Más começa e acaba no jardim das Laranjeiras, na aldeia de São Mamede de Ribatua. Segue em direção a Safres, passando por diversos troços da calçada romana. Admire a paisagem sobre o rio Tua e sobre a Microrreserva de Amieiro em Safres, o vale e as plantações das famosas laranjeiras da localidade.

À beira do Douro Depois de uma visita à estação de caminhos de ferro do Pinhão, instale-se num dos mais icónicos alojamentos da região: a Vintage House Hotel (tel. 254730230), onde também pode chegar de barco. Na receção encontra uma loja de vinhos, mundo que se manifesta nas restantes divisões deste 5 estrelas, com o rio Douro a passar em frente. Era nesse rio que antigamente seguiam os barcos com as pipas de vinho para Vila Nova de Gaia e que inspiraram a designação do restaurante Rabelo. Antes dessas viagens, as pipas guardavam-se em armazéns, como o que era usado pela Taylor’s, convertido num Library Bar clássico, ao estilo de um pub inglês. Os 50 quartos e suítes, com varanda ou terraço, são um hino ao conforto e os jardins exteriores dão acesso ao rio, onde se iniciam os passeios de barco.

Mergulhar no Pinhão Sob o adágio “nove meses de inverno e três de inferno”, no verão o termómetro sobe bastante nesta região. Para ir a banhos, procure a praia fluvial do Passadouro, também conhecida como Vale de Mendiz. Banhe-se nas águas do rio Pinhão, que vai desaguar ao Douro, e aproveite as sombras das árvores que abraçam o local, onde estão dispostas mesas para piquenique.

Quanto rio, Quanta Terra

Eleita Best Wine Tourism em 2023, na categoria de Arte e Cultura, em Favaios, é ponto de encontro para dois dos grandes nomes ligados ao vinho do Douro, Jorge Alves e Celso Pereira, que aqui sediaram a chancela Quanta Terra produzida em conjunto desde 1999. A antiga destilaria conta a história da região num edifício de três andares, que conjuga o antigo uso com uma arquitetura ampla e contemporânea. A componente artística é também forte. Depois de Joana Vasconcelos – artista com quem elaboraram duas edições especiais e limitadas de vinhos, com rótulos intervencionados pela artista e uma serigrafia - acolhe agora a exposição da artista plástica holandesa Leni van Lopik, sediada no Douro, cujas obras elaboradas a partir de elementos da natureza e desperdícios desafiam o passar do tempo com memórias de vida e interpretações sobre a beleza magica do Douro. A visita à Quanta Terra (tel. 935907557) inclui prova de dois vinhos. Este verão, abriu um wine bar com vista panorâmica.

Alma de artista na Vila Rachel

Hoje dedica-se à produção biológica de frutas, legumes, azeite e vinho, mas quando foi erguida, em 1880 em São Mamede de Ribatua, dedicava-se apenas à produção de vinho do Porto. Pertença do ceramista José Joaquim Teixeira Lopes e da esposa, Rachel Meireles, inspirou dois grandes artistas, filhos do casal. Visite a quinta, conheça a história, adquira produtos biológicos e fique a dormir numa das quatro casinhas recentemente recuperadas da Vila Rachel (tel. 916943351).