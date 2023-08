Praia, polvo da rocha e sargaço, uma viagem de descoberta a Castelo do Neiva

Campo, praia, rio, turismo religioso, já que por aqui passa o Caminho Português da Costa rumo a Santiago, Castelo do Neiva é um refúgio às portas de Viana do Castelo, palco da mais emblemática romaria minhota. Sem pressas, este núcelo piscatório, merece uma paragem atenta. Aqui é ainda possível assistir à apanha do sargaço. Já a praia, que ostenta Bandeira Azul, tem como limite, a sul, o rio Neiva que desagua entre dunas e pinhais. Nesta rota de descoberta de Castelo do Neiva, com passagem obrigatória pela lota, prove os melhores sabores do mar, com destaque para o chamado polvo da rocha e para o marisco.

AMERICO DIAS

Praia rural

Em ambiente rural, a praia de Castelo do Neiva, com Bandeira Azul e correspondentes equipamentos de apoio, incluindo passadiços de acesso. A lota e o pequeno porto de pesca artesanal conferem uma autenticidade singular a esta praia. Por lá, além de ir a banhos, é possível observar diferentes espécies de gaivotas e até a tradicional apanha do sargaço, um tradição ancestral que ainda se pratica nesta região e sobre a qual é possível saber mais no Núcleo Museológico. O limite sul do areal é o rio Neiva que desagua entre dunas e pinhais.

CM Viana do Castelo

Comprar peixe na lota

Frequentar os mercados é uma das melhores formas de se aproximar dos hábitos e costumes locais. Na lota de Castelo do Neiva estão reunidos todos os ingredientes: há camarão da costa, o famoso polvo, tenro e macio, ouriços-do-mar, e os coloridos e castiços barcos de pescadores, batizados com nomes sugestivos como “Berço de Jesus”. Deslumbrar-se com as vistas

Na alvorada ou ao pôr do sol, o miradouro da Senhora dos Emigrantes, local de romarias religiosas, é um dos melhores pontos para observar a vista para o oceano e para o rio Neiva. Lá perto, a poucos minutos de carro, vale a pena viajar pelo tempo no Castro do Monte de Castelo do Neiva ou Castro de Moldes, um povoado fortificado erguido na Idade do Ferro.

AMERICO DIAS

Caminhadas inspiradoras

A igreja paroquial de Castelo do Neiva, o mais antigo templo dedicado a Santiago fora do território espanhol, é um dos pontos de passagem do Caminho Português da Costa e do Trilho do Castro de Moldes (PR13), percurso de pequena rota que atravessa este fortificado que remonta à Idade do Ferro. O ponto de partida, na Junta de Freguesia de Castelo do Neiva, é também comum ao Trilho dos Palheiros de Sargaço (PR14), que segue em direção aos palheiros onde se armazena o sargaço seco, numa zona agrícola junto ao rio Neiva

Regressar à época romana

Por marcação, é possível visitar o Núcleo Museológico de Arqueologia de Castelo do Neiva, no edifício da junta de freguesia. Por lá podem observar-se fragmentos de cerâmica da época romana, castreja e medieval, capacetes de bronze, moedas do imperador Augusto, entre outros objetos. Merece também paragem o Núcleo Museológico do Sargaço de Castelo do Neiva, no centro cívico, um local que reflete a tradição local da apanha do sargaço, hoje em desuso, e as potencialidades das algas da nossa costa, cada vez mais aplicadas à gastronomia, medicina e cosmética.

PopUp Alive

Polvo da rocha

Na zona da Pedra Alta, junto à lota, encontram-se os pequenos barcos de pesca, de cores garridas e nomes curiosos, que caracterizam esta comunidade piscatória. O congro, a faneca e o robalo são as principais espécies que desembarcam no porto de Castelo do Neiva. Mas, por aqui, é o polvo que goza de fama e maior procura, por apresentar características únicas, em virtude do habitat onde se encontra, muito influenciado pela presença do sargaço. Conhecido como polvo da rocha é um dos principais produtos servidos nos restaurantes da região. Na devida época prove os ouriços-do-mar.

Onde Comer: Taberna da Laurinda

Da esplanada é possível ouvir-se o mar, já que a praia é logo ali ao lado. No prato, brilha o polvo assado no forno, típico da vila piscatória, de textura macia e sabor especial devido ao abundante sargaço, e outros peixes e marisco da nossa costa.

Rua dos Pescadores, Castelo do Neiva. Tel. 258373433 Segredos do Mar

Marisco da nossa costa, espetada de lulas e gambas e arroz de lavagante são apenas algumas das especialidades desta casa, muito procurada, especialmente nos dias mais quentes. Antes ou depois do repasto, aventure-se numa caminhada pela praia.

Avenida da Praia, Castelo do Neiva. Tel. 258871434 Pedra Alta

O restaurante deve o nome à rocha onde antigamente se resguardavam os viveiros. Com 35 anos de serviço, reabriu em 2021, com nova gerência. Adaptação do Polvo à Lagareiro, na receita de Polvo Royal, o octópode é assado em forno a carvão e acompanha com batata a murro e legumes. A Cataplana do mar, com lavagante, camarão tigre, lulas, mexilhão e casco de sapateira, é um dos emblemas do restaurante.

Rua da Pedra Alta, 200, Castelo do Neiva. Tel. 934911966 Sede Castelense

Numa alternativa aos pratos tradicionais, este restaurante serve vários petiscos, indicados para picar em tempo de férias: polvo em vinagrete, tosta de polvo, zamburinhas, batatas bravas, camarão da costa, petinga na broa, amêijoas e espetadinhas de polvo.

Avenida da Praia, 2093, Castelo do Neiva. Tel. 258110399