Polvo de Castelo do Neiva: do sargaço e da rocha nasce um sabor especial (VÍDEO)

Produto Tradicional Português, o Polvo de Castelo do Neiva apresenta sabor e textura únicos, e também tem o seu próprio método de confeção. Terra de pescadores e sargaceiros, localizada a 10 quilómetros de Viana do Castelo, é na zona da Pedra Alta, junto à lota de castelo do Neiva que mais se encontram barcos de pesca, reveladores das tradições piscatórias da localidade.

Apesar de serem abundantes as espécies pescadas, é o polvo que goza de maior fama e procura. , por apresentar caraterísticas únicas, em virtude do habitat onde se encontra, muito influenciado pela presença do sargaço.

Maria José Neto, pescadora e líder da Associação dos Armadores de Pesca do Castelo do Neiva, criada para apoiar os pescadores, revela que “aqui praticamente todos os barcos apanham polvo”. “Acho que é por ser rente à praia, à pedra, que torna o polvo tão mole, tão macio”, defende.



Pescado junto às rochas, chega à mesa dos restaurantes de Castelo do Neiva com diferentes abordagens e receitas. Em fase de certificação como Produto Tradicional Português existe todo o ano e é transformado em receitas como Polvo à lagareiro, assado no forno ou panado.

“De ótima qualidade, é um polvo que se consegue cozer sem água, de textura muito tenrinha. Conseguimos dar-lhe aqui uma textura e uma harmonia no sabor muito agradável”, garante Joaquim Baptista, do restaurante Pedra Alta (Rua da Pedra Alta, 200, Castelo do Neiva. Tel. 934 911 966) , onde se adaptou a receita tradicional de Polvo à Lagareiro, transformando-o em Polvo Royal. O octópode é assado em forno a carvão e acompanha com batata a murro e legumes.

