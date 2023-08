Conhecer Paderne, uma aldeia encantada no barrocal algarvio

No interior do concelho de Albufeira, Paderne orgulha-se da história, representada pelo castelo, conquistado aos mouros por D. Paio Peres Correia, em 1248, e que é um dos sete que constam na Bandeira Nacional. A povoação nasceu no interior do castelo, mas cedo se expandiu para fora das muralhas. O terramoto de 1755 fez desmoronar parte das muralhas e da torre albarrã. Atualmente em reconstrução, é local de visita obrigatória, em paralelo com outros pontos de interesse que, juntamente com as várias lendas, como a das moiras encantadas, e tradições, conferem a Paderne, o ambiente de aldeia encantada no barrocal algarvio. Situada na confluência da ribeira do Algibre e da ribeira de Quarteira, situa-se a apenas 12 km do mar. Ainda assim, mantém fortemente as tradições, usos e costumes. Aqui, instala-se a Sociedade Musical e Recreio Popular de Paderne, uma das mais antigas bandas filarmónicas a sul de Portugal, fundada a 1 de Maio de 1859. A aldeia é também palco de um dos carnavais mais tradicionais do Algarve e local de feiras medievais.

Rui Gregorio / CM Albufeira

Noite Branca, símbolo de amizade

Agendado para 12 de agosto, este evento identifica Paderne como Aldeia Encantada ao expressar a paz e a cordialidade entre todos habitantes. Vestida de branco, a localidade celebra as noites quentes de verão, o encanto da ruralidade e a paz humana traduzidas nas roupas brancas e na decoração das ruas. A festa começa às 19h00, com artesanato, petiscos, música ao vivo e ao som de DJs.

Rui Gregorio / CM Albufeira

Ponte medieval de Paderne

Também conhecida como Ponte do Castelo, é um monumento histórico que apresenta várias semelhanças com as pontes romanas, apesar da estrutura ser de construção muito posterior. Fica a 200 metros do Castelo de Paderne, e cruza a Ribeira de Quarteira. Poderá ter sido construída para servir a fortificação, controlando duas importantes vias entre o interior e o litoral algarvio. É um destino perfeito para passeios a pé ou em BTT, ou para fazer piqueniques.

Rui Gregorio / CM Albufeira

A pé ou de bicicleta?

Há três percursos assinalados na freguesia, com passagem pelos mais importantes pontos de interesse. O PR 1 Percurso do Castelo é circular e prolonga-se ao longo de 10,5 km. Passa pelo castelo, pela pontee Azenha da Cabana. No regresso, no topo do Cerro do Leitão, está o Moinho do Leitão. Aproveite para contemplar a paisagem. O PR 2 Percurso do Cerro de São Vicente, que atravessa a ribeira de Quarteira, com 11 km, é circular, e o PR 3 Percurso do Cerro Grande, um misto de passeio urbano, pela localidade, segue depois por aldeias da freguesia, e por quintas com alfarrobeiras, amendoeiras, figueiras e laranjeiras. Estas rotas podem ser integradas na Ligação 7 da Via Algarviana.

Alcagoitas e pitaias

Na mercearia tradicional Ti Mila, na praça da República, em Paderne, procura-se o mais genuíno que o Algarve tem para oferecer, vendendo-o depois a granel ou em cabazes com produtos selecionados. Uma loja familiar, criada por duas jovens, Marisa e Raquel, que deram continuidade à loja da avó Espírito Santo. Os cabazes juntam legumes e frutas de época, biológicos, oferecendo ainda uma vasta variedade de mel biológico, pão, xerém, pitaias ou banana do Algarve.

Rui Gregorio / CM Albufeira

“A Avezinha” e o Acordeão

Inaugurada em 2016, a Biblioteca Museu Jornal “A Avezinha” (Tel. 289367673) convida a visitar e a usar dez mil livros do acervo bibliográfico do antigo jornal, criado a 21 de Fevereiro de 1921, pela mão de quatro Marias, com idades entre os 14 e os 28 anos, que assinavam contos e poemas com pseudónimos de nomes de flores. Na cave foi instalado um pequeno espaço museológico onde as máquinas e demais equipamentos do jornal, recordam a atividade de muitos anos. Já a Casa Museu do Acordeão (Tel. 289543094) é o primeiro espaço deste género existente em Portugal, com mais de 1500 peças, entre acordeões, fotografias, cartazes e vestuário. Criado em 2011 por Francisco Saboia, acordeonista e proprietário de quase todas as peças expostas, destina-se a preservar a memória e mostrar a gerações mais novas a importância cultural deste instrumento.

Rui Gregorio / CM Albufeira

Moinhos com história

No Moinho do Leitão é possível observar de perto como funcionava a moagem de cereais. Em funcionamento e aberto ao público de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00, foi completamente remodelado. O edifício é imponente, com uma estrutura de pedra, areia e cal, característico da construção local. Também conhecida como Moinho de Água de Paderne ou Azenha do Castelo de Paderne, a Azenha de Paderne terá sido, originalmente, instalada durante o período islâmico. Localiza-se junto ao castelo e demonstra o sistema tradicional de moagem, utilizando o impulso da água.

DR

Provar os sabores do Barrocal

Os “Ovos rotos trufados” e o “Pica-pau de lombo de vaca” são novas entradas e as “Bochechas de javali estufadas” entraram na secção de pratos principais do restaurante Mato à Vista (Tel. 289367101), dominada por outros compostos, como o “Galo do campo estufado”, o “Ensopado de javali” ou a “Cataplana de tamboril”. Já na ementa do antigo restaurante e agora Pastelaria Moiras Encantadas (Tel. 289368607) encontra Tomatada algarvia, Tiborna de sardinha estivada, Carne de porco na banha ou Codornizes salteadas em azeite e alhos. O espaço conta também com alojamento. Localizado na Cerca Velha, no restaurante O Alagar (Tel. 919616227), o chef Luís Costa dedica-se a dar modernidade aos pratos tradicionais da gastronomia do Barrocal algarvio. Bochechas de porco estufadas em vinho tinto com puré de batata, ou Tiborna de sardinha com salteado de pimentos e tomate, são algumas das propostas. Assumidamente um espaço familiar, o restaurante Os Arcos (Tel. 289367313) serve Ensopado de javali, Lulinhas estufadas em molho de tomate, Favas à casa com entrecosto frito ou Solha frita com arroz de tomate.

Glamping Oriana

A Quinta Oriana (Tel. 0033614667665), no Azinhal, é um glamping recente, com apenas três unidades de alojamento, piscina e área comum de refeições, onde é possível ficar alojado em barricas gigantes ou em bungalows tradicionais. Com espírito comunitário, tem zona de chuveiros fora dos alojamentos, e preocupações ambientais, compensando a pegada ecológica deixada por cada hóspede.