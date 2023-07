Na Bordeira, entre lagos escondidos, surf e passadiços junto ao mar

JUNTO AO MAR DA BORDEIRA AO AMADO A pé ou de bicicleta, visite as aldeias da Bordeira e da Carrapateira e prossiga até à praia. Na Estrada da Praia caminha até à praia do Amado durante três quilómetros e meio. Tire partido da panorâmica oferecida por passadiços e miradouros. Entre rochas e mar percebe que está na Costa Vicentina. Depois da praia da Bordeira surge a praia da Zimbreirinha. Ao longe avista a Arrifana. Um dos pontos altos do passeio é o pequeno e mais antigo pequeno porto da Carrapateira que vai encontrar na Praia do Portinho do Forno.

A CAVALO AO NASCER OU PÔR DO SOL Admire o nascer ou o pôr do sol do Algarve sentado numa sela durante um passeio a cavalo com a Carrapateira Extreme Tours . A experiência privada pode ser reservada apenas para o próprio grupo. Seja atravessando o areal ou aventurando-se nos trilhos da floresta envolvente, explora as florestas de pinheiros, dunas e areias ao redor da praia da Bordeira.

CAMINHAR ENTRE A ENDIABRADA E OS LAGOS ESCONDIDOS Explore o carismático interior da Bordeira. Sinta os bosques frescos de sobros e feteiras, seguindo pelo sopé da serra de Espinhaço de Cão. Este passeio coincide em parte com etapa da Rota Vicentina “Arrifana-Carrapateira do Caminho Histórico” e resulta numa combinação de serra e mar. Sobe à Aldeia da Endiabrada. Passa o riacho e o vale, onde represas deram lugar a lagos. Ruma ao litoral com cerros do mar. Na Samouqueira, pela várzea da Bordeira, revelam-se hortas e pastagens e, na encosta, bosques de carvalhos.

APRENDER A SURFAR NUM DIA

Logo após o pequeno-almoço, toca a seguir para a praia do Amado. No areal já tem à espera a prancha e o fato de surf. Vai usá-lo durante as três sessões com intervalo para snack. No final um momento de descontração na praia ao pôr do sol antes de regressar ao Amado Surf Camp perto das 18h00. Pode preparar o jantar na cozinha. Uma vez por semana há barbecue.

CONHECER UM ANTIGO POVOADO ISLÂMICO

Os vestígios mais antigos da vida entre o mar e o campo na região, encontram-se no sítio arqueológico do povoado sazonal islâmico de pescadores, datados do século XII, junto do Portinho do Forno, num promontório sobre o mar, escavado pela arqueóloga Rosa Varela Gomes. Admire as marcas do passado e aproveite para conhecer, ali perto, o quase desativado portinho da Zimbreirinha.