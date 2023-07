Olhar estrelas e planetas no Centro de Portugal: uma viagem ao universo Dark Sky

As atividades Dark Sky são uma oportunidade única para explorar o universo e aprender mais sobre a astronomia de uma maneira divertida e educativa. No Centro de Portugal existem vários observatórios astronómicos e pontos de observação de estrelas que oferecem vistas espetaculares do céu noturno. Durante as atividades Dark Sky, poderá utilizar telescópios e outros equipamentos de ponta para explorar o espaço e observar planetas, galáxias e outros objetos celestes. É uma experiência visual, científica e poética, inigualável. Comece a viagem na Aldeia de Janeiro de Cima, onde a 19 de julho de 2019, a céu aberto e à luz das estrelas, o projeto Dark Sky Aldeias do Xisto foi publicamente reconhecido como “Destino Turístico Starlight” internacional, juntando-se ao Dark Sky Alqueva, o primeiro do mundo a receber esta mesma certificação. Continue rumo à Pampilhosa da Serra, concelho com o céu mais “transparente” da região Centro de Portugal, epicentro do Dark Sky Aldeias do Xisto. Conheça e experiencie as potencialidades do céu escuro desde a barragem de Santa Luzia, autêntico observatório natural.

Continue a viagem em Almeida, um concelho com um rico património histórico e cultural. Aqui, pode desfrutar de observações astronómicas guiadas pelo céu noturno estrelado e descobrir as constelações que dão nome a cada um dos signos do zodíaco. Em seguida, visite as aldeias de Monsanto e Idanha-a-Velha, as quais oferecem vistas deslumbrantes do céu noturno. Idanha-a-Velha uma das 12 Aldeias Históricas de Portugal com um rico património arqueológico, enquanto Monsanto é uma das aldeias mais pitorescas de Portugal, com casas construídas sobre rochas e um castelo medieval. Prossiga para a cidade de Nelas, onde pode participar em observações astronómicas com telescópios de última geração, seguido de uma caminhada pelo campo para ver a Via-Láctea. Tire fotografias fantásticas do céu nos concelhos de Arganil, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra e Penela. Vários pontos de observação de estrelas foram criados nas aldeias de xisto do Centro de Portugal para aproveitar o céu escuro da região. São exemplos de pontos de observação: Aldeia do Xisto de Janeiro de Baixo, Aldeia do Xisto de Cerdeira e Aldeia do Xisto de Ferraria de São João. Situado no Alto de Santa Bárbara, o Centro de Ciência Viva de Constância - Parque de Astronomia conta com uma excecional vista panorâmica e um céu noturno de grande qualidade, uma vez que está fora das zonas de poluição luminosa.

O Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra situa-se na margem esquerda do rio Mondego, na antiga freguesia de Santa Clara (lugar de Almas de Freire), na Rua do Observatório. Dispõe de um telescópio principal de 30 cm e oferece sessões de observação ao público. Diurnas e noturnas. Se está interessado na observação do céu noturno da região Centro de Portugal, então não pode perder a oportunidade de visitar as Aldeias do Xisto com a certificação Dark Sky. O destino Dark Sky Aldeias do Xisto é uma reserva territorial que engloba as Aldeias do Xisto, entre as serras do Açor e da Estrela, que tem certificação da UNESCO e da Starlight Foundation de reconhecimento de céu de excecional qualidade para observação astronómica. O céu contemplado a partir destas aldeias, é único para a observação das estrelas por diversas razões. As principais são a baixa densidade populacional e uma poluição luminosa diminuta. Além disso, a sua topografia montanhosa, funciona como uma barreira natural. As serras do Açor e Lousã, por exemplo, bloqueiam a luz de algumas grandes cidades, enquanto a serra da Gardunha, Alvéolos e Moradal protegem contra o brilho de outros grandes aglomerados populacionais. Juntos, esses fatores fazem do céu visto a partir das Aldeias do Xisto, um dos mais impressionantes para observação das estrelas que brilham com uma intensidade raramente vista em outros lugares, criando um cenário mágico e impressionante para os visitantes.

Algumas das Aldeias do Xisto que receberam a certificação Destino Turístico Starlight no âmbito do projeto Dark Sky, incluem a Aldeia de Janeiro de Baixo, Piódão, Figueira, Benfeita, Aigra Nova, Casal de São Simão, entre outras. Cada uma dessas aldeias é única em termos de beleza e atrações, mas todas elas oferecem vistas deslumbrantes do céu noturno. Ao visitar uma destas Aldeias do Xisto, poderá desfrutar de várias atividades relacionadas com a observação do céu noturno, incluindo sessões de astronomia guiadas, caminhadas noturnas, workshops de astrofotografia, entre outras. Os visitantes podem aprender sobre as constelações, as estrelas e os planetas, enquanto observam o céu noturno mediante telescópios de alta qualidade e outros equipamentos de observação.

A certificação Dark Sky é concedida apenas a locais que têm baixa poluição luminosa, o que significa que há pouca ou nenhuma interferência da luz artificial no céu noturno. Isso permite que os visitantes vejam as estrelas, planetas e galáxias com muito mais clareza e nitidez do que em áreas urbanas ou poluídas. Com o projeto Dark Sky Aldeias do Xisto, a região Centro de Portugal está a posicionar-se como um destino de turismo astronómico de classe mundial.