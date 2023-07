“Sabias Que?”: nova campanha convida a descobrir o Centro de Portugal

Loading...

A Turismo Centro de Portugal apresentou a nova campanha de comunicação para 2023/24, intitulada de “Sabias Que". A campanha destaca curiosidades e pormenores menos conhecidos, que tornam a região Centro de Portugal única e irrepetível, valorizando o produto através das suas características diferenciadoras. Um novo filme, com o nome de “Vou Só 3 Dias” é um dos elementos-chave da campanha. Em pouco mais de três minutos, o protagonista propõe-se a realizar um passeio de descoberta pela região durante três dias, mas rapidamente percebe que precisa de muito mais tempo para conhecer o verdadeiro Centro de Portugal: aquele com uma face humana, o Centro de Portugal das gentes, dos saberes, da experiência próxima, da tradição, e dos locais e identidade únicos deste território.

A proposta criativa da campanha, da autoria da Lobby Films and Advertising, foi apresentada no Hotel Rio do Prado, em Arelho, Óbidos. A cerimónia contou com a presença de Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, assim como Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, Filipe Daniel, presidente da Câmara Municipal de Óbidos, Telmo Faria, proprietário do Hotel Rio do Prado, Adriana Rodrigues, Chefe do Núcleo de Comunicação, Imagem e Relações Públicas da Turismo Centro de Portugal, e o realizador do filme, Telmo Martins, entre outras personalidades. Depois de Telmo Faria e de Filipe Daniel terem dado a boas-vindas aos presentes, Adriana Rodrigues e Telmo Martins explicaram o conceito da campanha. “Uma marca e os seus valores não se criam num ano. É um caminho ao longo do tempo, que deve ser sólido e coerente. Em 2022, lançámos a campanha “Centro de Portugal, um Destino e Tanto”, que obteve excelentes resultados. Este ano, optámos por acrescentar uma camada a esta comunicação, dando a conhecer singularidades da região, que muitas pessoas não conhecerão e que as vão certamente surpreender”, sublinhou Adriana Rodrigues.

“No ano passado, apresentámos uma campanha que mostrava o tanto que a região tem para ver, de forma quantitativa. Este ano, optámos por mostrar as experiências, as tradições, as pessoas que só se encontram aqui. Quisemos dar a conhecer que o Centro de Portugal é um destino único no mundo, com gentes e territórios únicos no mundo, mediante uma viagem que é uma introspeção, por locais que não são conhecidos, por pessoas que fazem deste território aquilo que ele é”, acrescentou Telmo Martins. Pedro Machado destacou o potencial da campanha para atrair visitantes. “Com esta campanha queremos mostrar que o Centro de Portugal não é um destino apenas para uma visita de um dia, mas é um destino para várias visitas, durante vários dias. Desta forma, a campanha apresenta um grande potencial para aumentar a notoriedade da marca e promover o conhecimento sobre o destino Centro de Portugal, aumentando a atratividade da região. Além disso, está perfeitamente segundo as novas tendências de procura internacional, a procura daquilo que é autêntico e genuíno”, considerou.

Carlos Abade concluiu a apresentação, recordando a importância do Turismo para o país. “O Turismo representa 15,8 por centro do PIB português. É um número que reflete o trabalho de muitos, durante muito tempo. O Turismo é também o parceiro ideal para fazer crescer outros setores, gerando 20 mil milhões de euros de receitas todos os anos. E é uma atividade, com a capacidade de colocar todos, setor público e privado, a cooperar de forma ativa e eficiente”, salientou.