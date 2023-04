Da vila histórica ao rio Minho, pelos passadiços de Monção

“Vendo-os assim tão pertinho, a Galiza mail’ o Minho, são como dois namorados que o rio traz separados quasi desde o nascimento. Deixal-os, pois, namorar já que os paes para casar lhes não dão consentimento”, conta o poema de João Verde, o mais ilustre homem das Letras de Monção. É nele que são inspirados os novos passadiços da terra, que proporcionam mais um bonito local de passeio para os habitantes de Monção e todos os seus visitantes. Os passadiços “Galiza mail’ o Minho” estendem-se ao longo da muralha de Monção, sempre com o rio Minho a acompanhar, num percurso verde e fresco, que liga o centro histórico da vila à zona ribeirinha, onde está localizado o Parque das Caldas, um dos maiores centros de lazer ao ar livre de Monção. Ao longo do percurso existem diversos pontos de descanso e contemplação, que permitem aos caminhantes usufruir de momentos de repouso e, ao mesmo tempo, apreciar a envolvente paisagística que compreende o rio Minho e as muralhas, classificadas de Monumento Nacional desde 1910.

Este passadiço, que tem acesso por uma abertura existente no pano da muralha junto às escadas do Arado, proporciona uma panorâmica inspiradora e relaxante, ao mesmo tempo que reforça a ligação dos monçanenses ao rio Minho e fortalece a componente turística do Parque das Caldas. Neste local, onde foram construídas várias estruturas de lazer, o passeio tem continuidade no passadiço de madeira junto ao Rio Minho e ecovia até ao posto aquícola, em Troviscoso. A intervenção englobou também a reconstrução dos muros de suporte dos antigos socalcos de cultivo e a iluminação pública da muralha. Com esta nova infraestrutura, a vila raiana vê alargado um trajeto que engloba a ecopista de Monção, os Passadiços da Fortaleza de Monção e o Parque das Caldas.

Uma ecopista ribeirinha

Prolongue o passeio por uma das mais belas e premiadas ecopistas nacionais que tem no troço entre Monção e Valença um caminho de rara beleza, pontuado por paisagens de intenso verde, entre vinhedos e campos de cultivo, sempre acompanhadas pelo curso do rio Minho. Pode parar nos diversos miradouros espalhados pelo troço de 17 km para descansar e observar a dinâmica do curso de água: As pesqueiras, as praias e ínsuas, inseridas na Rede Natura 2000 e todo o património edificado são outros motivos de interesse.

Gastronomia típica



Recupere energias à mesa com a rica gastronomia típica regional acompanhada pelo vinhos locais que pode conhecer - e provar - em profundidade na rota dos vinhos verdes, e no Museu do Alvarinho. Em Monção, a forma mais tradicional de cozinhar cordeiro tem um nome que pode intimidar os mais acanhados: “Foda à Monção” - assim mesmo, sem papas na língua, ou não fosse este um prato do Norte -, é como se chama localmente ao cordeiro à moda de Monção. O nome surge, segundo reza a história, dos habitantes que não possuíam rebanhos e se dirigiam às feiras para comprar o animal. Alguns vendedores mais “hábeis” na arte da venda, faziam com que o seu gado ficasse mais corpulento de tanto beber água em vésperas de feira, à custa do sal que lhe era colocado no alimento. Os compradores que não tinham conhecimento do “truque”, levavam para casa aqueles verdadeiros “sacos de água” e, quando se apercebiam do logro, exclamavam à boa maneira do Minho: “que grande foda!”. O termo tanto se vulgarizou que o prato passou a designar-se, por “Foda à Moda de Monção”. Ainda nos dias de hoje é frequente, pelas alturas festivas, ouvir dizer: “Ó Maria, já meteste a foda?”. Se preparado a rigor, há que estar à volta deste prato mais de um dia. Depois de devidamente preparado, o cordeiro é cozinhado muito lentamente em forno de lenha, que só pode ser aberto uma única vez para virar o animal. É servido num típico recipiente de barro de formato oval, a pingar para um arroz com açafrão. O restaurante 7 à 7 é um dos locais onde pode provar esta iguaria.

