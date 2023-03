Caminhar entre o azul do céu e do mar com lontras e libelinhas no litoral centro

Lagoas, florestas e mar separados por curtas distâncias resultam no díspar e bonito cenário que Mira, na beira litoral, distrito de Coimbra, tem para oferecer. Na costa, quilómetros e quilómetros de areia fina estendem-se ao longo das praias da Mira e Poço da Cruz - que ostentam Bandeira Azul -, de águas cristalinas e tumultuosas. A escassos metros a serenidade da Lagoa da Barrinha de Mira. De água doce, esta lagoa tem uns generosos 37 hectares de área e ligação a outra, a Lagoa de Baixo. Apesar de não estar oficialmente indicada para banhos, a Barrinha é muito procurada para refrescantes passeios de gaivotas e piqueniques no parque de merendas local.

Os apreciadores de caminhadas encontram aqui seis percursos pedestres, com vários níveis de dificuldades, num total de 60 km, que passam por caminhos tradicionais rurais e florestas. Um destes percursos cruza-se com a via ciclo pedonal, por onde pode descobrir a região em bicicleta. Com uma extensão de 26 km - é uma das maiores do país –, a via atravessa cursos de água, por pontes em madeira, circunda as lagoas à beira de caniçais e percorre salgueirais, dunas e uma frondosa floresta de pinheiros. Junto às lagoas descanse e observe a grande comunidade de libélulas e libelinhas que aqui habita. No passeio junto à praia detenha-se a observar os Palheiros, casas em madeira construídas sobre estacas, que serviam de habitação aos pescadores. Na pequena vila piscatória, a Arte Xávega ainda é uma prática comum.

Entre o mar agitado e a calmaria das estâncias fluviais

Ainda no mesmo areal de areia dourada e fresca, mas já em Cantanhede, mais uma praia de qualidade excelente, antigamente chamada Palheiros da Tocha, hoje só Praia da Tocha. Esta é uma estância balnear bastante concorrida, que consegue, contudo, preservar a sua identidade. O surf e o bodyboard são os desportos de eleição por estas paragens. O Baloiço da Praia da Tocha, em madeira e cordas, instalado em pleno areal, é procurado para fotografias que inundam as redes sociais. Ponto de atração turística aqui é também a pequena aldeia de Palheiros da Tocha, onde, num enorme contraste com a modernidade, se encontram ainda vários exemplares das antigas casas de pescadores. Quem prefere um cenário verdadeiramente intocado pela mão humana, pode refugiar-se no imenso areal ou nas dunas da vizinha Praia do Palheirão, ou Praia do Palheirão, ou Praia Dourada, como é mais conhecida. O nome deve-se à tonalidade da areia, mas também da vegetação dunar, que contrasta com o azul intenso do mar. Se a curiosidade despertar, descubra, logo atrás das dunas, outra enorme mancha, desta vez nas tonalidades de verde, de floresta.

Turismo Centro de Portugal

Lontras, a tímida garça-vermelha e uma maternidade de libélulas

Os apaixonados por vistas gloriosas e sem fim, têm de subir à única elevação significativa no litoral centro do país. Na Serra da Boa Viagem, já na Figueira da Foz, existem miradouros que merecem ser visitados. A partir do Miradouro do Cabo Mondego, num dos extremos da serra, desfrute da imensidão do mar a perder de vista e também de um bom plano da foz do Mondego. Já no Miradouro da Bandeira, o ponto mais alto da serra, deslumbre-se com a mistura de cores proporcionadas pelo mar, céu e um vasto pinhal paralelo ao oceano. O Parque Florestal da Serra da Boa Viagem, para além do grande valor ambiental que representa, é também local de lazer e distração, com caminhos pedonais e circuitos cicláveis.



Uma vez aqui, vale bem a pena tirar mais um dia para ir até à Reserva Natural do Paul de Arzila, já a caminho de Coimbra. Criada para proteger uma zona alagadiça na Ribeira de Cernache, junto ao Rio Mondego, apresenta um habitat muito característico, refúgio de várias espécies animais. Entre estas as lontras, o pato-real e a cegonha. A garça-vermelha, de personalidade tímida e foi escolhida para símbolo da reserva, faz aqui o seu ninho. Também aqui existe uma espécie de maternidade de uma espécie de inseto muito comum na região: caminhe devagar e tente fotografar libélulas, no início do verão, quando andam aos pares a depositar os ovos na vegetação junto à água.

