Trilho do Pincho, um passeio na serra d’Arga com cascata incluída

Em passeio contemplativo ou como atividade desportiva, a Rede Municipal de Percursos Pedestres de Viana Castelo é “mais do que uma ementa de trilhos de mar, de rio e de montanha”. Estão devidamente assinalados 22 trilhos, classificados como pequenas rotas que, ao longo do território de Viana do Castelo, se cruzam ainda com a GR 1 Litoral e os Caminhos de Santiago. “Pela costa junto ao mar, nas margens do lendário rio Lima ou por montanhas verdejantes abrem-se caminhos que contam passo a passo as origens deste magnífico território. São pegadas de História deixadas por povos tão antigos que povoaram este território, desde a Pré-história até à Idade Moderna”, explica o município, que em 2023 ostenta o título de Cidade Europeia do Desporto. Neste contexto e ainda antes de partir à descoberta do Trilho do Pincho, fique a saber que no próximo dia 19 de março, numa organização da Bikeservice, a cidade vai ser o ponto de partida e chegada do Viana Granfondo Europcar 2023. Esta grande prova para bicicletas inclui três distâncias, que vão percorrer várias paisagens e concelhos minhotos: Granfondo (131 km); Mediofondo (84 km); e Minifondo (62 km). Associada a esta iniciativa estão agendadas diversas atividades dedicadas aos mais jovens e às famílias.

CM Viana do Castelo

Na rota de uma das mais belas cascatas do Minho “A Serra d’Arga é um espaço de motivações espirituais e atrai milhares de pessoas fascinadas pelo seu magnetismo e pela sua importância para a conservação da biodiversidade”. É desta forma que se apresenta a região atravessada pelo Trilho do Pincho, identificado como PR5 e classificado como um percurso paisagístico, ecológico e cultural. Com um grau de dificuldade “Fácil”, o percurso pedestre tem início no Largo do Souto, na freguesia de Montaria, prolongando-se por 9,7 km. O mais atrativo dos pontos de interesse deste trilho é a cascata do Pincho, considerada uma das mais belas de todo o Minho. “Antes de se chegar à mais famosa queda de água do rio Âncora, veem-se vestígios de diversos antigos moinhos e azenhas. Outrora de difícil acesso, praticamente só os habitantes locais é que conheciam a cascata e a sua envolvência, uma verdadeira maravilha da natureza”, pode ler-se na apresentação da Rede Municipal de Percursos Pedestres de Viana Castelo. “É um local idílico para quem procura paz e tranquilidade, com um cheirinho a aventura”, conclui-se.

Pincho ou Ferida Má A cascata do Pincho, também conhecida como cascata da Ferida Má, situa-se numa das mais emblemáticas paisagens do Alto Minho, a serra d’Arga, na localidade de Espantar, a pouco mais de 20 km de Viana do Castelo. Perfeita para mergulhos na primavera e no verão, é procurada sobretudo pelas sucessivas quedas de água e lagoas de águas cristalinas, fotogénicas e especialmente apetecíveis na época estival. A curta distância, na Estrada de Espantar, aldeia de Montaria, ainda parte da reserva natural da serra d’Arga, e perfeito para recuperar energias, justifica-se uma paragem para comer e beber no Café Caçana. Especialmente conhecido pelos petiscos tradicionais, como o fumeiro caseiro, os rojões e as moelas, tem como produto estrela o champarrião, uma bebida elaborada à base de vinho verde, cerveja e açúcar que acompanha a tainada (petiscada).

CM Viana do Castelo

