Estoril Praia vs Marítimo: Arroz de marisco ou Espetada em pau de louro?

Na derradeira jornada da Primeira Liga de Futebol, o Estoril Praia, já com a manutenção garantida, recebe o Marítimo, no lugar 16, ainda sem a certeza da permanência no escalão principal de futebol na próxima época. O jogo está marcado para as 15h30 no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril. No duelo gastronómico, o “Arroz de marisco” do Restaurante Muchaxo, apresentado por António Muchacho, defronta a “Espetada em pau de louro” do Restaurante Santo António, liderado por Amaro Barros.

Estoril Praia “Arroz de marisco”

Antes de entrar em jogo, António Muchacho avisa logo que “ou tem muita fome, ou é melhor vir com companhia” para conseguir levar a melhor sobre o “Arroz de marisco” (€39) que se orgulha de apresentar à mesa. E, de facto, é imponente este prato, um dos mais procurados no restaurante com vista para o Guincho, propriedade de um dos mais famosos sócios e adepto do Estoril Praia. “Está aqui muito trabalho”, garante, “e marisco do melhor, o segredo do sucesso”. Primeiro, “devagarinho”, avisa, faz-se um refogado com azeite, cebola alho e os temperos obrigatórios. Depois, entram as gambas, seguidas pela amêijoa e pelo berbigão, que abrem caminho à sapateira. Só no fim, consoante o que o mercado ditar, entra a lagosta e o lavagante, termina a cozedura.

António Muchaxo ainda recorda o dia em que se fez sócio do Estoril Praia, o clube que sempre lhe encheu o coração. É o sócio número 60 e está ligado ao emblema “canarinho” praticamente desde que nasceu. Lembra-se ainda da amizade com vários jogadores e treinadores do clube, entre os quais, o antigo selecionador nacional Fernando Santos, que iniciou a carreira de treinador do Estoril Praia na época de 1986/87. De igual modo, é saudosista quando recorda o curto percurso, da praia até à Estalagem Muchaxo, no Guincho, feito de adversidades e luta, mas que lhe rechearam a vida de alegrias. Foi em 1945 que abriu a Barraca, nome inicial do Muchaxo, um espaço sem água, nem luz, cujo serviço era feito num chão de areia. A aventura cresceu devagar, mas graças à fama e ao prestígio alcançados, consegue adquirir o espaço da antiga fortaleza, datada do século XVII. Em 1964, após extensas obras na Bateria da Galé, a Barraca passa a designar-se Estalagem Muchaxo, com 17 quartos, restaurante e bar. Hoje tem 60 alojamentos. António Muchaxo recorda com saudades a passagem de Walt Disney, de Henry Ford II ou Aldo Moro, para citar apenas alguns. O Restaurante Muchaxo (Praia do Guincho, Cascais. Tel. 214870221) não encerra.

Club Sport Marítimo - “Espetada em pau de louro”

As típicas espetadas madeirenses são feitas com carne do lombo de vaca. “Os pedacinhos nem são muito grandes, nem muito pequenos”, começa por explicar Amaro Barros, com 54 anos e quatro décadas de trabalho no restaurante Santo António, no Estreito de Câmara de Lobos. Tudo é cortado no momento e depois é temperada com alho, louro e sal, “não fica a marinar”, continua. Os pedaços de carne são enfiados no pau tradicional de louro madeirense e vai a assar no forno a lenha. Pinho ou acácia são as madeiras utilizadas no forno, “porque as outras têm aromas que se sobrepõem ao sabor da carne”. Milho frito e batata frita são os acompanhamentos mais pedidos, para complementar este prato tipicamente madeirense.

Amaro Barros é adepto do Club Sport Marítimo desde os 10 anos. Nesses tempos “agarrava-me à vedação”, do Estádio dos Barreiros, para ver toda aquela multidão, aquela massa verde-rubro”. É sócio do clube e sempre que tem disponibilidade, assiste aos jogos na bancada. “Neste momento, o meu jogador preferido é uma relíquia que temos ali, o Edgar Costa. É o capitão de equipa e médio avançado. Está no Marítimo há nove épocas”, explica com orgulho. A “Espetada em pau de louro” (€16,50) é o prato mais pedido no Restaurante Santo António (Estrada Dom Gonçalves Zarco, 656, Estreito de Câmara de Lobos. Tel. 291910360), que funciona de forma ininterrupta das 12h00 às 23h00, sem dia de encerramento.