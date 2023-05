Chaves vs Paços de Ferreira: Milhos com costelas ou Lombinhos de boi?

É um tranquilo Desportivo de Chaves, na sétima posição, que recebe sábado, dia 13 de maio, quando forem 15h30, o Paços de Ferreira, a lutar para se manter na Primeira Liga de futebol, uma vez que se encontra na posição 17, abaixo da chamada “linha de água”. Gastronomicamente, o Chaves avança com “Milhos com costelas” do restaurante O Carvalho, com Ilda Lobo como capitã. Já o Paços de Ferreira vai a jogo com os “Lombinhos de boi” do Aidé Restaurante, que conta com Fernando Pinto na liderança.

Grupo Desportivo de Chaves – Milhos com costelas

Na base dos “Milhos com costelas” (€17), uma receita clássica de Chaves, está um refogado feito com azeite, alho, cebola e ainda louro, ao qual se juntam as costeletinhas de porco, após terem passado 24 horas em vinha de alhos. Depois deste processo, diz Ilda Lobo, “é tudo colocado numa panela e deixa-se a refogar durante cerca de 20 minutos”. Vai-se acrescentando água até ficarem cozidas, junta-se depois um pouco de couve, os milhos devidamente moídos e deixa-se apurar por um curto espaço de tempo. Ilda Lobo serve depois com rodelas de linguiça ou de outro enchido regional.

Fora da época de estágio, é frequente ver os jogadores do clube transmontano a deliciarem-se com esta especialidade regional. Nos dias de competição, a direção do clube procura por estes pratos que trouxeram fama ao restaurante, aberto a 8 de agosto, já lá vão 30 anos de altos e baixos. Mas Ilda nunca desanimou e, tal como nessa época, abre as portas do restaurante, coloca o avental e toma conta da cozinha, com mão firme e tempero delicado. Tem, igualmente, brio em afirmar que todos os enchidos servidos na casa são feitos por ela e pelas colaboradoras, em Nogueira da Montanha, numa cozinha de produção, onde a filha mais velha assume posição de destaque. Uma garantia de qualidade que o restaurante O Carvalho (Alameda de Tabolado, Largo das Caldas, Chaves. Tel. 276321727) faz questão de destacar e de apresentar em cada prato que serve.

Paços de Ferreira – Lombinhos de Boi

A ligação de Fernando Pinto, 71 anos, ao Paços de Ferreira é antiga e tão grande que, desde 2006 que abraça funções na direção do clube que apelidam “Castores”. Além de ser o responsável pela alimentação da equipa nos dias dos jogos, assume ainda as funções de vice-presidente para as obras e instalações desportivas. Uma ligação quase tão grande como a que tem com a gastronomia e com a gestão do Aidé Restaurante, que já dura desde 1979, quando com a esposa, Teresa Seabra tomam conta do espaço. Acabam por comprar as instalações em 1984, e muitas foram as mudanças feitas na sala, para maior conforto e melhor serviço. Por ali já passaram muitas figuras ligadas ao desporto, mas também personalidades da política e das artes nacionais.

Os “Lombinhos de boi” (€18) do Aidé Restaurante são de carne regional, que, após adquirida a peça, são cortados no sentido do veio, para fazer os lombinhos. Depois, diz Fernando Pinto, “são temperados apenas com alho, sal e pimenta, para preservar o sabor”. Vão ao lume, numa chapa colocada sobre um fogão a lenha “e depois pincelados com azeite” recorda, “sendo sempre servidos mal passados”. Acompanha, normalmente, com batata a murro e legumes salteados, mas caso o cliente pretenda, podem servir com batatas fritas. O Restaurante Aidé (Paços Ferrara Hotel, Avenida 1.º de Dezembro, 137, Paços de Ferreira. Tel. 255962548) funciona de segunda-feira a sábado das 12h00 às 14h30 e das 19h30 às 22h00.