Portimonense vs Gil Vicente: Carapaus alimados com batata-doce ou Rojões à moda de Barcelos?

Apenas um ponto separa as duas equipas na classificação geral da Primeira Liga de Futebol. O Gil Vicente Futebol Clube segue na posição 13, com 31 pontos, seguido de perto pelo Portimonense, no lugar 14 e com 30 pontos. O jogo assume particular importância quando faltam apenas cinco jornadas para o final do campeonato. No duelo gastronómico, Zeca Pinota, da Taberna da Maré, vai atacar com os “Carapaus alimados com batata-doce”, enquanto o Gil Vicente, que conta com António Herculano, do restaurante Pedra Furada, como capitão, defende o lugar com os “Rojões à moda de Barcelos”.

Portimonense – Carapaus alimados com batata-doce

A experiência de servir o mais típico do Algarve remonta a 1987, ano em que Zeca Pinota abriu a Taberna da Maré. Sem ir em modas, pretende apresentar uma cozinha única, cheia de tradição, servindo receitas antigas e que quase cairam no esquecimento. Os “Carapaus alimados com batata-doce” (€12,50) “um prato que sempre comi, desde que nasci”, recorda Zeca Pinota, é "trabalhoso, demora uma noite só para salgar o carapau”. Comprado fresco, avança, “corta-se a cabeça, retira-se a tripa e limpa-se o sangue”. No dia seguinte, logo pela manhã, “passa-se por água, é cozidos e retira-se a pele para servir”. Enquanto a batata-doce coze à parte, “tempera-se o carapau com azeite, vinagre e alho e está pronto a servir”, conclui.

Zeca Pinota divide a paixão pela gastronomia regional com a devoção ao Portimonense. Embora não consiga ir aos jogos todos, por motivos profissionais, por vezes dá um salto ao estádio e não hesita em vestir a camisola ou pôr o cachecol do clube. Evita, no entanto, trazer conversas futebolísticas para dentro da Taberna da Maré, uma vez que “nesta casa são bem vindos os adeptos de qualquer clube”. Aliás, sente-se orgulhoso ao dizer que na maior parte das vezes “entram como clientes e despedem-se como amigos”. A Taberna da Maré (Largo da Barca, 9, Portimão. Tel. 282414614) encerra à segunda e à terça-feira. Nos restantes dias, abre das 12h00 às 15h00 e das 18h30 às 22h30.

Gil Vicente Futebol Clube - Rojões à moda de Barcelos

A devoção de António Herculano pelo Gil Vicente é quase tão grande como pela gastronomia regional, amores que partilha com o jazz, banda sonora das abastadas refeições que serve no seu procurado restaurante. Na parede da primeira sala, um póster reproduz a imagem guardada por Tom Hanks, no filme Terminal de Aeroporto, quando o personagem procura os autógrafos dos interpretes deste género musical. Assume não ter sido fácil encontrar o póster e, por isso, ocupa lugar de destaque. Fica ao lado de quadros de várias formas e feitios, onde os prémios que recebeu estão, igualmente, expostos com orgulho, entre fotos de personalidades famosas que já se renderam às propostas tradicionais que a cozinha, com esmero, confeciona.

Um dos mais emblemáticos pratos da casa são os “Rojões à moda de Barcelos” (€14), em nome semelhantes a outros preparados na região, mas diferentes nesta casa, por serem elaborados segundo uma receita local. Levam febra de porco em pedaços, temperada com alho, vinho e sal. Vão a cozer em pingo, nome dado à banha de porco, a que se juntam tripas, também elas confecionadas com pingo. Quando no ponto, mudam de sertã e são alourados, para depois receberem o fígado, de confeção semelhante. Coze-se o sangue com sal e louro e, após cozido, junta-se alho, cominhos, mais pingo e está pronto. Antes de ir para a mesa, no restaurante Pedra Furada (Rua de Santa Leocádia, 1415, Pedra Furada. Tel. 252951144), recebem, na travessa, esparregado e batatas, fritas normalmente passadas pela banha. Uns bons grelos, na época, são o remate para uma refeição perfeita.