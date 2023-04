Casa Pia vs Sporting: Leitão assado à moda da Bairrada ou Iscas com elas?

Jogo determinante para o Sporting conseguir manter a aspiração de chegar aos lugares que levam às competições europeias, os “leões” encontram o Casa Pia, numa confortável sétima posição e com o estatuto de equipa revelação da Primeira Liga de Futebol. O jogo realiza-se no Estádio Nacional, em Oeiras, este domingo, 9 de abril, a partir das 18h00. À mesa o confronto é entre o “Leitão assado à moda da Bairrada”, confecionado pelo restaurante Dom Leitão, capitaneado por Marco Gomes e as “Iscas com elas” do restaurante Capas Negras, comandado por Luciano Vieira.

Casa Pia – Leitão assado à moda da Bairrada

Para Marco Gomes, responsável pelo restaurante Dom Leitão é habitual ter à mesa jogadores, corpo técnico e dirigentes Casa Pia. O parque de estacionamento é partilhado com o do Estádio de Pina Manique, onde o Casa Pia prepara o campeonato, e antes ou depois dos treinos, é comum que por ali passem e aproveitem as especialidades da casa. O “Leitão assado” (€14,40) é o prato que dá nome à casa e motivo de romaria, quer de adeptos, quer dos muitos lisboetas que apreciam esta especialidade e assim não precisam de ir até à Bairrada. Marco Gomes também assim pensa, garantindo que “são muitos os clientes regulares” à procura do bacorinho assado, com a pele estaladiça e a carne suculenta, com a obrigatória batata e a laranja por companhia.

A confeção deste prato é simples: após recheado com um molho, esse sim com um segredo da casa, feito segundo receita própria, o leitão vai ao forno a lenha entre duas e duas horas e meia, a assar lentamente. É sempre vigiado por experientes assadores, que sabem, só de olhar, quando o leitão está na perfeição. Ao mesmo tempo, uma dedicada equipa de cozinha corta e prepara as batatas, que ganham uma fritura única, tornando-se gulosas e estaladiças. São ainda cortadas meias rodelas de laranja para decorar e dar acidez ao prato. Caso não seja apreciador, no restaurante Dom Leitão há a opção, tal como na Bairrada, de fazer acompanhar o leitão com batata cozida, salada mista ou mesmo arroz de miúdos. No restaurante Dom Leitão (Estádio Pina Manique, Lisboa. Tel. 217649859), pode optar, em alternativa, por “Leitão à Brás" e, ao jantar, por harmonizar esta especialidade com uma sessão de fados.

Sporting Clube de Portugal – Iscas com elas

Perde-se no tempo a criação desta especialidade lisboeta, famosa no início do século XX, que associada às classes mais pobres, chegava a ser vendida na rua, num pão. Também conhecidos como “bifes de cabeça chata”, por serem cortados em finas fatias, as iscas depressa conquistaram as cozinhas dos restaurantes da cidade - e não só - assumindo-se como uma especialidade a que poucos conseguem resistir. Na receita de “Iscas com elas”, as “elas” são as batatas cozidas, ainda que o prato possa ser servido sem “elas”, ou seja, apenas como petisco. No restaurante Capas Negras, a poucos metros do Estádio Alvalade XXI, as iscas são presença diária na ementa.

Elviro Amaro Caetano, algarvio de nascença, e sócio número 3315 do Sporting, é quem prepara as iscas, juntando às finas fatias de fígado de bovino uma marinada de vinho branco, vinagre, alho, louro, sal e pimenta, deixando-as a absorver o sabor de um dia para o outro. Antes de irem à mesa, as “Iscas com elas” (€7,50) do restaurante Capas Negras passam por uma frigideira onde caramelizaram umas rodelas de cebola. São depois servidas com batatas cozidas ou, caso o cliente assim o prefira, com batatas fritas, por Luciano Vieira, de Vila Nova de Cerveira, sportinguista desde que nasceu - garante - e sócio com o número 4252. Nos dias de jogo, vive-se no Capas Negras (Rua Dr. João Soares, 2B, Lisboa. Tel. 217932197) com pouco mais de 30 lugares, um ambiente quase igual ao do estádio a ponto do restaurante ser conhecido como O Sportinguista. As “Iscas com elas” são o prato mais pedido, antes e depois dos jogos, e apesar de não estar nas redes sociais, o restaurante oferece internet gratuita. A password, naturalmente, começa com SCP.