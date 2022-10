Casa Pia vs Vizela: Leitão assado à moda da Bairrada ou Tripas à moda de Vizela?

O Casa Pia Atlético Clube promovido esta temporada ao primeiro escalão do futebol profissional joga domingo, pelas 18h00, contra o Vizela. A equipa de Lisboa ocupa, surpreendemente, a quarta posição da tabela, enquanto os minhotos lutam para sair dos últimos lugares. Antes da subida ao relvado do Estádio Nacional, gastronomicamente, defronta-se o Leitão assado, do restaurante Dom Leitão, paredes meias com o campo do Casa Pia, em Pina Manique, capitaneado por Marco Gomes, e as Tripas à Moda de Vizela, representadas pelo restaurante Adega Avelino, defendidas por Agostinho Ribeiro.

Casa Pia – “Leitão Assado à moda da Bairrada”

Para Marco Gomes, responsável pelo restaurante Dom Leitão, não há nada mais comum do que a presença de jogadores, corpo técnico e dirigentes no restaurante. O parque de estacionamento é partilhado com o do Estádio de Pina Manique. E, antes ou depois dos treinos, é comum que por ali passem, se sentem e aproveitem as especialidades da casa. O Leitão assado (€14,40) é o prato bandeira da casa, que deu nome ao restaurante, e motivo de romaria, quer de adeptos, quer dos muitos lisboetas que apreciam a especialidade e afirmam não ser necessário ir à Bairrada comer bom leitão. Marco Gomes também assim pensa, dizendo serem muitos os clientes regulares à procura do bacorinho assado, com a pele estaladiça e a carne suculenta, com a obrigatória batata e a laranja por companhia.

A forma de confeção é bem conhecida. Após recheado com o molho, esse sim com um segredo da casa, feito segundo receita própria, vai ao forno a lenha entre duas a duas horas e meia, a assar lentamente, sempre vigiado por mão experientes, que sabem, só de olhar, quando o leitão está no ponto. Enquanto não sai do forno, uma dedicada equipa de cozinha corta e prepara as batatas, que ganham uma fritura única, tornando-se gulosas e estaladiças, ao mesmo tempo que são cortadas meias rodelas de laranja, para decorar e conferir acidez ao prato. Caso não seja apreciador, no restaurante Dom Leitão há a opção, tal como na Bairrada, de fazer acompanhar o leitão com batata cozida, salada mista ou mesmo arroz de miúdos. No restaurante Dom Leitão (Estádio Pina Manique, Lisboa. Tel. 217649859), pode optar por Leitão à Brás. Caso vá jantar pode até “harmonizar” esta especialidade com uma sessão de fados.

Futebol Clube de Vizela – “Tripas à moda de Vizela”

Numa visita guiada ao restaurante Avelino, é com orgulho que Agostinho Ribeiro mostra os troféus expostos por todo o espaço. Vários são do clube do coração, o Futebol Clube de Vizela, do qual faz parte da direção, outros são troféus familiares, muitos do pai, Avelino Ribeiro, fundador da casa. “Sabe, às vezes chamam-me Avelino, mas eu não me importo”, diz Agostinho, desabafando que “é um orgulho ser confundido com o meu pai”. Igualmente ferrenho do Vizela, tem a memória perpetuada pelas paredes, bem como a mãe, obreira do espaço e força motriz do estabelecimento. Orgulho imenso tem também Avelino Ribeiro em ser embaixador, quer do clube, quer da gastronomia local, que diz ser “da melhor de Portugal”.

As “Tripas à moda de Vizela” (€15) foram criadas, conta, “para combater as à moda do Porto”. Para Avelino Ribeiro “as nossas são melhores”, porque são mais guarnecidas. Levam, além das tripas, chouriço de sangue, carne de porco, vitela, costeletinha de porco, rodelas de salpicão, feijão-branco e cebola. Para chegarem à mesa, estão cerca de duas horas a confecionar e o feijão acrescentado quase no final de percurso, é demolhado no dia anterior, para uma consistência perfeita. A receita pode ser apreciada na Adega Avelino (Rua Dr. Pereira Caldas, 34, Caldas de Vizela. Tel. 253584324) todas as quintas-feiras, sábados e domingos. À segunda-feira o restaurante encerra.

O Prato Forte da Jornada é uma iniciativa Boa Cama Boa Mesa, com o apoio da Betclic, que ao longo de toda a temporada vai colocar em confronto as receitas tradicionais das regiões dos clubes que disputam a Primeira Liga de Futebol. Para a semana saiba que pratos representam o Porto e o Benfica.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!