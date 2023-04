Mais saudável e natural, a salicórnia é o sal do futuro

Apontada como um alimento do futuro, a salicórnia é uma planta halófita, ou seja, tolerante ao sal, cada vez mais procurada pelos consumidores. Foi com o foco nas suas inúmeras propriedades e atentos à oportunidade dada pelo PDR 2020 que Hugo Mariano e Ricardo Coelho começaram, em 2014, a dar os primeiros passos para a fundação da Salivitae, em Portimão, uma “empresa algarvia de biotecnologia focada⁣⁣ na produção de salicórnia biológica”, como se lê no site oficial. “A minha esposa teve um cancro e eu andava à procura de superalimentos. Começámos a falar sobre a salicórnia e fizemos o projecto, pioneiro a nível de halófitas, para o PDR 2020. Tinha 5000 metros quadrados de estufa e o objectivo sempre foi a exportação, porque o mercado português era pequeno e um pouco conservador”, explica Hugo Mariano.

A salicórnia é uma planta medicinal com características antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-cancerígenas que contribui também para a prevenção de problemas de hipertensão arterial. “Temos uma parceria muito interessante com o Centro Espanhol de Combate ao AVC e, neste momento, já há muita gente a tomar salicórnia em comprimido porque, em média, reduz o tempo de recuperação de um AVC em 70%.”

Hoje em dia, defende que o consumidor nacional já tem outra “perspectiva e sabedoria sobre o que é a salicórnia”, mas o processo tem sido gradual. A salicórnia fresca, aromática e crocante, deve ser usada para saladas, uma vez que tem 92% de água e tendência para a perder quando é cozinhada. Já o sal verde, feito com salicórnia desidratada, mais salgado e intenso, é utilizado para temperar e “um verdadeiro suplemento mineral e vitamínico”, porque absorve todas as propriedades pelas suas raízes.

Biológica e sustentável

Em 2016 começaram uma plantação intensiva, embora biológica, de salicórnia em estufa e no ano seguinte arrancaram com as vendas na Holanda, em França e na Bélgica, os primeiros países para onde começaram a exportar. E sempre com dois objetivos específicos: por um lado, ter uma produção com certificação biológica, “o que com sal é difícil, porque normalmente não se pode usar sal nas culturas”, elucida, acrescentando que não usam sal, “mas terrenos que têm salinidade”; por outro, garantir a maior sustentabilidade possível no projeto. “Toda a energia da estufa tem origem nos nossos painéis fotovoltaicos e o que não é usado da salicórnia é aproveitado. Quanto mais se deixa lá ficar, mais fibra tem e menos interessante se torna para o consumo humano.”

Assim, as raízes servem para ração animal, em parceria com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e com o Instituto de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV), e o resto da planta é desidratada com o desidratador solar e moída para o sal verde. Deste modo, aplica-se no objetivo da PAC de promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente de recursos naturais como a água, os solos e o ar no período compreendido entre 2023 e 2027.