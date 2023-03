Descobrir os produtos e a paisagem do Montado de Sobro e Cortiça em Coruche (VÍDEO)

VÍDEO: Capital da paisagem cultural do Montado de Sobro e Cortiça, Coruche junta Ribatejo e Alentejo. Suba a um balão de ar quente e contemple a panorâmica de sobreiros e azinheiros alinhados na planície e pela frescura do rio Sorraia. A Windpassenger (Zona industrial Monte da Barca, Lote 37, Coruche. Tel. 927585536) organiza passeios de balão à medida, tanto para pequenos como para grandes grupos.

“O voo de balão é uma coisa muito tranquila, muito zen”, assegura Guido Santos, da Windpassenger, explicando como permite observar a natureza: “aqui na zona de Coruche podemos ver sobreiros, o montado de sobro”.

Quem prefere aventuras na água, na Quinta Grande, com vista para Coruche, encontra uma pista de ski num antigo campo de arroz. Aberto há 26 anos, Ski Clube Quinta Grande (Quinta Grande, Coruche. Tel. 919418930) oferece pura adrenalina numa pista de 900 metros onde se pratica ski e wakeboard em barco ao longo de todo ano.

Parta a caminho da Herdade das Onzenas (Herdade das Onzenas de Cima, Couço. Tel. 937205714). Aberta há menos de um ano, a escassos quilómetros de Coruche, é um refúgio para estar em comunhão com a natureza e em contacto com os animais, dos gansos aos cavalos. O espaço integra uma coudelaria de cavalo Puro Sangue Lusitano. Pode passear a cavalo, a pé ou de bicicleta pelos percursos da propriedade com 100 hectares, onde também se produzem diversos produtos, servidos em vários momentos gastronómicos, com destaque para o mel.

São vários os produtos provenientes deste ecossistema, florestas de sobreiros denominadas por “Montado de Sobro”, apenas existente na bacia do Mediterrâneo, que tem em Portugal a maior área de Montado a nível mundial.

“Aqui criou-se um dos ecossistemas mais importantes a nível mundial, e falamos ao nível de uma Amazónia”. Só por si um sobreiro descortiçado vai fixar 5 a 6 vezes mais dióxido de carbono do que qualquer outra espécie de árvore”, exemplifica Carlos Abreu, do Observatório do Sobreiro e da Cortiça, detalhando que nesta área habitam espécies singulares como “o lince ibérico, a águia imperial, espécies que usam o montado como “casa””.

Do Montado de Sobro e Cortiça brotam também diversos produtos. Além da cortiça, este sistema agrícola saudável, resiliente e biológico é também fértil em recursos como a bolota, carnes certificadas e cogumelos silvestres. Um ecossistema que ajuda a promover a gestão eficiente de recursos naturais, como a água e os solos, em linha com as diretivas da Política Agrícola Comum. O Montado de Sobro promove, igualmente, várias atividades económicas com importância regional e local, como o artesanato, que pode ser encontrado na Loja do Montado, integrada no Posto de Turismo de Coruche. Objetos de cortiça, mel e vinho locais são alguns dos produtos que aqui pode encontrar.

