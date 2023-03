Do vinho à broa, acompanhados pelo Douro em Vila Nova de Gaia (VÍDEO)

Desde há séculos guardiã dos vinhos do Porto, Vila Nova de Gaia renova-se sem perder a ligação às tradições. No novo quarteirão cultural debruçado sobre o Douro pode ficar a conhecer a vanguarda e as mais enraizadas tradições nacionais, no que diz respeito ao vinho, mas não só. Com sete museus, dois deles dedicados ao vinho, uma escola e workshops que permitem aprofundar conhecimento nesta matéria o WOW – World of Wine (Rua do Choupelo, 39, Vila Nova de Gaia Tel.: 220 121 200) nasceu em antigas caves de vinho do Porto. Além de revelar os segredos dos vinhos nacionais, o inovador projeto do grupo The Fladgate Partnership oferece ainda 12 restaurantes e bares e uma agenda recheada de eventos e atividades.

Parta à descoberta de outro oásis recente debruçado sobre o Douro: o Vinha Boutique Hotel (Rua Quinta Fonte da Vinha, 383, Vila Nova de Gaia. Tel.: 221154120), resultado da recuperação de uma casa senhorial do séc. XVI, à qual se aliou um novo edifício de arquitetura moderna. Deslumbra pelos jardins, o ambiente vibrante e charmoso onde o conforto está sempre aliado ao luxo, a partir das vivências e viagens dos proprietários. Entre os 38 alojamentos, destacam-se as seis suítes temáticas, inspiradas em designers como Ralph Lauren, Hermes e Christian Lacroix, entre outros, enquanto à mesa, tanto no descontraído Terroir como no fine dining Vinha, as ementas são assinadas pelo chef Henrique Sá Pessoa. Impera ainda uma passagem pelo Spa, com tratamentos de assinatura Sisley Paris e piscina interior.

A curta distância, no centro da cidade, encontra um recanto dedicado a oferecer os sabores genuínos de Trás-os-Montes. Entre memórias e tradições, são cozinhados em lume brando à lareira no Stramuntana. "Para nós fazia todo o sentido criar um espaço que fosse de encontro aquilo que nós somos e da maneira que nós fomos criados. Trabalhamos com os potes, com o lume e cerca de 80% dos nossos produtos são transmontanos" explica Lídia Brás, do Stramuntana (Rua de Soares dos Reis, 903, Vila Nova de Gaia. Tel.: 934879228), que se orgulha de recriar em Vila Nova de Gaia os costumes e emblemas gastronómicos de Trás os Montes numa "cozinha de memórias e de raízes" trabalhada "com o coração". Os vinhos da região, escolhidos pelo cliente a partir da abundante garrafeira, acompanham Butelo, cuscos transmontanos, milhos ricos ou Bola doce mirandesa.

Localmente, é imperativo provar a broa de Avintes, produto emblemático que tornou a localidade conhecida como "terra da broa". Em fase de certificação como Produto Tradicional Português, a Broa de Avintes é elaborada farinha de milho com um pouco de centeio para a adocicar e tornar mais morena e tem direito a festival próprio, a Festa da Broa, que decorre todos os anos desde 1989. Pode também prova-la na Padaria Arminda & Neto, a mais antiga da freguesia a produzir este emblema gastronómico local.

