Dos desportos radicais aos sabores singulares embalados pelo mar em Viana do Castelo (VÍDEO)

Com uma rica herança cultural, patrimonial e gastronómica, a cidade também é palco de uma estreita ligação ao mar, entre o passado e o presente. Depois de passear no centro histórico e de visitar o Navio Gil Eannes, memória viva do apoio dado outrora à longínqua pesca do bacalhau, parta à descoberta do Feel Viana, um hotel dedicado ao bem-estar e ao desporto a dois passos do mar.

“Quando se chega aqui, procura-se um desporto ou uma atividade de descontração. O hotel apaixona e faz jus àquele slogan da cidade: quem gosta vem, que ama fica”, garante Carlos Palhares, do FeelViana Sport Hotel (Rua Brás de Abreu Soares, 222, Tel.: 258 330 330).

Em terra ou no mar, são muitas as atividades à escolha, mas o surf é um dos principais atrativos.

“De inverno as condições até são melhores, enquanto que no verão costuma entrar o vento térmico… Temos sempre boas condições, destaca Francisco Barbedo, Professor de Surf, a partir da praia do Cabedelo, onde se localiza o Centro de Alto Rendimento de Surf.

Se prefere ficar em terra, pegar na bibicleta e aprecie a paisagem em duas rodas num dos diversos percursos assinalados.

A caminho da localidade piscatória de Castelo do Neiva, descubra outro dos tesouros locais: o polvo. Siga até ao restaurante Pedra Alta para saborear um dos mais tradicionais petiscos da região, inspirada pelo mar: o polvo de Castelo do Neiva, influenciado pelo abundante sargaço, é capturado junto às rochas e cozinhado sem água.

Maria José Neto, pescadora e líder da Associação dos Armadores de Pesca do Castelo do Neiva, criada para apoiar os pescadores, revela que “aqui praticamente todos os barcos apanham polvo”. “Acho que é por ser rente à praia, à pedra, que torna o polvo tão mole, tão macio”, defende.



Melhorar a posição dos agricultores na cadeia de valor, reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.

Pescado junto às rochas, chega à mesa dos restaurantes de Castelo do Neiva com diferentes abordagens e receitas. Em fase de certificação como Produto Tradicional Português existe todo o ano e é transformado em receitas como Polvo à lagareiro, assado no forno ou panado.

restaurante Pedra Alta (Rua da Pedra Alta, 200, Castelo do Neiva. Tel. 934 911 966) , onde se adaptou a receita tradicional de Polvo à Lagareiro, transformando-o em Polvo Royal. O octópode é assado em forno a carvão e acompanha com batata a murro e legumes.

O programa Boa Cama Boa Mesa na SIC Notícias, produzido pela PopUp Alive, com estreia sábado, dia 25 de fevereiro de 2023 (11h35), conta com várias repetições ao longo da semana na SIC Mulher, SIC Radical e SIC Internacional. Este é o oitavo episódio da trigésima temporada de programas Boa Cama Boa Mesa.

“Da terra à mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.