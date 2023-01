Em Alenquer, entre histórias, vinhos e paisagem protegida (VÍDEO)

A vila e as suas muitas histórias descobre-se a pé, na companhia da West Side Stories, uma empresa criada em 2017 e especializada nas estórias da região Oeste. Escolha entre as 7 rotas temáticas, algumas direcionadas para amantes de vinho, com paragem em quintas locais.

Uma das mais emblemáticas é a Quinta de Chocapalha (Aldeia Galega da Merceana, Alenquer. Tel.: 263 769 317), um negócio familiar apesar dos 85 hectares onde crescem 14 diferentes castas. Com várias experiências de enoturismo, descubra mais típicas as castas locais, Arinto e Castelão, e prove os vinhos com identidade vincada. “São três programas de enoturismo, sempre acompanhados por um membro da família, numa experiência muito intimista”, que refletem o terroir único e a influência da proximidade do atlântico detalha Andrea Tavares da Silva, a nova geração à frente dos destinos da quinta.

Atrair os jovens agricultores e facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais, reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, melhorar os serviços ligados aos ecossistemas e preservar os habitats e as paisagens são prioridades para o programa da PAC compreendido entre 2023 e 2027.

“Não é por acaso que Alenquer e Torres Vedras foram Cidade Europeia do Vinho em 2018, são um dos grandes pulmões de produção vitivinícola da região de vinhos de Lisboa”, explica Eduardo Silva da West Side Stories (Alenquer. Tel. 969 853 231). São de visita imperativa a igreja e os claustros do Convento de São Francisco, o primeiro fundado pela ordem em Portugal e a paisagem protegida da serra de Montejunto. Depois do passeio, o restaurante Casta 85 (Calçada Francisco Carmo, 31, Alenquer. Tel. 915 761 911) é o reflexo do orgulho do chef João Simões pelas origens e pelo património enogastronómico da região.

Aqui provam-se pratos regionais com uma nova roupagem e um toque pessoal do chef João Simões, com destaque para a codorniz, que anualmente é motivo de uma quinzena gastronómica. “Temos sempre na carta 5, 6, 7 pratos de codorniz e sempre rentabilizando ao máximo a codorniz”, refere o chef. Na vasta oferta deste produto emblemático da região, sugerem-se ainda as Perninhas de Codorniz com creme de legumes trufado.

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.