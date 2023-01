Grandes produtos de pequenos produtores: regressar à terra sem sair de Lisboa (VÍDEO)

Montra do melhor que se produz em Portugal, a Comida Independente é um projeto sediado em Lisboa, mas que se alimenta de produtos oriundos de todo o país. A loja é a montra, mas também um bar de vinhos e espaço de conversa com os produtores. Da Terra à Mesa, a Comida Independente promove workshops, visitas a produtores e, aos sábados, um concorrido mercado de rua.

A ideia é também promover o conhecimento e a discussão em redor de produtos únicos e pequenos produtores. “Dessa reflexão surge a ideia de oferecer uma alternativa, de produtos feitos à mão, por pequenos produtores, que refletem a unicidade da origem”, explica Rita Santos, da Comida Independente (Rua Cais do Tojo, 28, Lisboa. Tel.: 213 951 762), sublinhando que é “importante que esta conversa continue a acontecer, esta aproximação do meio rural ao meio urbano”, com foco numa “agricultura muito contemporânea, muito atenta, muito consciente dos impactos que tem”.

A par de diversos produtos, o vinho “é uma parte muito importante daquilo que fazemos”, detalha, porque “cada terroir é explorado com a especialidade daquele produtor”. Um espaço descontraído e até irreverente que além da loja oferece uma ementa com produtos disponíveis e de época, combinados com vinhos de pequenos produtores promovidos no local. Aos sábados, realiza-se um mercado de rua com parceiros da Comida Independente.

Também em Lisboa, instalado numa antiga cisterna, no bairro da Graça, o Restaurante Plano é o reflexo de uma visão sustentável que Vítor Adão e equipa apresentam em menus de degustação, com 6 ou 9 momentos, sem desperdícios e com total respeito pelo que a terra e o mar oferecem. Inaugurado em 2019, o restaurante apresenta uma cozinha inspirada na gastronomia tradicional portuguesa e nas viagens e origens do chef...

“Estou muito ligado a Trás-os-Montes é a minha matriz, a minha região”, destaca o chef Vítor Adão, explicando algumas técnicas de aproveitamento, como os pickles feios na casa: “Para mim a coisa mais bonita é nós pegarmos no produto mais bonito da época e transportá-lo para fora de época preservando a essência dele”. No Plano (Rua da Bela Vista à Graça, 126, Lisboa. Tel.: 933 404 461), o chef aposta numa cozinha de fogo, escolhendo os diversos tipos de lenha de acordo com os produtos que são confecionados.

