Em nome da tradição e de uma agricultura sustentável provam-se “Receitas que Contam Histórias” (VÍDEO)

Junto à fronteira, as 12 Aldeias Históricas de Portugal são testemunhos vivos de um passado recheado de lendas e tradições. Recuperar, preservar e assim perpetuar o património gastronómico deste território foi o grande objetivo do projeto “Receitas que Contam Histórias”, uma iniciativa estruturante, de ativação vários sectores de atividade, que reforça a biodiversidade e promove uma agricultura sustentável, em linha com Pacto Ecológico Europeu.

“Receitas que Contam Histórias” não é uma mera Carta Gastronómica e de Vinhos, mas antes, um projeto que se pauta pela multissetorialidade e pela pluridimensionalidade. Uma iniciativa estruturante, de ativação de um conjunto de sectores de atividade, intimamente relacionado com o Green Deal (Pacto Ecológico Europeu) e com a estratégia de especialização inteligente nacional e regional.

Mais que do uma Carta Gastronómica e de Vinhos, é um projeto integrado de ativação social, económica e ambiental que promove o desenvolvimento sustentável, já que se baseia na agricultura local, e apoiada na biodiversidade. A iniciativa contribui também para a recuperação de espécies autóctones e para a revitalização da agricultura familiar.

Transversal às aldeias e comunidades, o projeto ajuda ainda a por valorizar o património imaterial, estimular sentimentos de pertença e integrar a comunidade, contribuindo parra a proatividade no processo de desenvolvimento.

O projeto “não tem apenas foco no turismo, mas que pretendia ir à base e desde logo a base sendo as pessoas”, detalha Dalila Dias das Aldeias Históricas de Portugal descrevendo uma “gastronomia saudosista, emocional, sentimental”, onde “há sempre um episódio da vida delas transposto no receituário”. O projeto foi ainda mais longe ao desenvolver uma arqueologia alimentar”, já que faz pare integrante da História do lugar.

Também Olga Cavaleiro, da Federação Portuguesa das Confrarias Gastronómicas explica que “não definimos nunca qual era a receita. Para nós todas as visões são verdadeiras”, o que “não retira a validade de uma receita e da outra”, defende, acrescentando que “os rios são o grande fio condutor desta carta gastronómica”, com tudo a “desaguar na cozinha que é uma cozinha sentimental das Aldeias Históricas de Portugal”.

A partir desta recolha os visitantes são convidados a seguir o ciclo das estações e provar as várias receitas nos 14 restaurantes aderentes. Em forma de um prato, trazem-se à mesa a história e a cultura locais.

A sustentabilidade social, ambiental e económica na agricultura e nas zonas rurais são linhas orientadoras da PAC - Política Agrícola Comum que, em Portugal, tem como objetivos principais valorizar a pequena e média agricultura, apostar na sustentabilidade do desenvolvimento rural, promover o investimento e o rejuvenescimento no setor agrícola e a transição climática no período 2023-2027..

“Da Terra à Mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.