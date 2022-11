Uma viagem literária com José Saramago à conquista da singular Amêndoa Douro DOP

Paisagem, património e gastronomia enriquecem a viagem a este território duriense que tem na amêndoa – e nas amendoeiras em flor, entre fevereiro e março-, grandes atrativos.

Na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo entre pela Porta do Sol, percorra as ruas medievais, observe as casas recuperadas, visite os monumentos locais, como a estátua do Cristo Rei e aprecie a beleza da panorâmica a partir do Miradouro do Alto da Sapinha.

As amendoeiras que aqui existem praticamente às origens das povoações pontuam a paisagem deste território singular. Aqui nasce a Amêndoa Douro DOP, cuja certificação ajuda a proteger a autenticidade de um fruto seco que se distingue. Prove-a na fárica Sabores da Geninha (Rua do Relógio, 19, Castelo Rodrigo. Tel.: 935 617 887), simples, torrada, em bolinhos de amêndoa tradicionais e sem glúten, os bolinhos de figo com amêndoa, compotas, licor e até manteiga de amêndoa, entre muitas outras opções.

Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade, bem como facilitar o desenvolvimento das empresas nas zonas rurais e promover o emprego, o crescimento, a igualdade de género, a inclusão social e o desenvolvimento local nas zonas rurais são objetivos do programa da PAC entre 2023 e 2027.

Também daqui se avista a serra da Marofa outra das razões de peso para uma visita. Da montanha chega à mesa uma das receitas mais emblemáticas da região: o Borrego da Marofa Assado na brasa e o restaurante Taverna da Matilde (Av. Sá Carneiro, 12, Figueira de Castelo Rodrigo. Tel.: 271 313 207) é um dos embaixadores desta herança cultural e gastronómica.

“A nossa região é uma região com montanhas e faz com que ele crie algum músculo e a carne torna-se mais suculenta, não se torna uma carne seca e depois o ser assado na brasa e regado com este nosso azeite, que é um azeite virgem, torna-o muito saboroso”, garante Matilde Monteiro da Taverna da Matilde.

Na ementa do restaurante destacam-se ainda diversas sobremesas inspiradas pela endógena Amêndoa Douro DOP.

“Da terra à mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.