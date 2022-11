Azeite de Moura DOP: o ouro líquido que tempera o Alentejo (VÍDEO)

Na fronteira com Espanha, esta localidade raiana é berço de um azeite único que conta uma história de tradição milenar na produção do “ouro líquido”. Conheça-a no Lagar de Varas do Fojo, um Museu dedicado ao azeite, mesmo em frente ao Jardim das Oliveiras, onde encontra exemplares centenários e até curiosos, como a oliveira com azeitonas brancas.

Atualmente com cerca de 1200 olivicultores, a maioria pequenos e médios produtores, a produção é entregue no lagar da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos, que tem vindo a ser modernizado através dos apoios recebidos, incluindo do Fundo Agrícola de Desenvolvimento Regional.

Colhida entre novembro e janeiro, a azeitona encontra-se nas variedades Galega, Verdeal e Cordovil. As condições agroclimáticas dão origem a um azeite com características químicas e sensoriais únicas, ideal para para molhar com pão, temperar ou cozinhar. “Conseguimos extrair um blend extraordinário com essas três variedades que é reconhecido pelos consumidores mas também nos inúmeros concursos internacionais e nacionais em que temos participado”, assegura José Duarte, da Cooperativa Agrícola de Moura e Barrancos

Moura é a maior e mais antiga região de Denominação de Origem Protegida do país, graças ao Azeite de Moura DOP. Com a certificação DOP (Denominação de Origem Protegida) garante-se proteção europeia deste produto, a manutenção da biodiversidade e promoção das comunidades agrícolas, objetivos desenvolvidos no âmbito da Política Agrícola Comum.

“Da terra à mesa” é um projeto Boa Cama Boa Mesa que dá a conhecer os produtos portugueses a partir de histórias inspiradoras e de sucesso, desde a produção até ao consumidor, em casa ou no restaurante.