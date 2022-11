Citado por Eça, o Queijo Rabaçal DOP ainda é feito de forma artesanal

“Cada queijo, um desses queijinhos redondos, como o Camembert ou o Rabaçal, pode vir a custar-te, a ti Jacinto queijeiro, entre duzentos e cinquenta e trezentos mil réis”, escreveu Eça de Queiroz n’A Cidade e as Serras, de 1901. O Queijo Rabaçal, com Denominação de Origem Protegida, é um produto sazonal, com o pico de produção entre abril e maio, e a sua importância já lhe valeu honras em tão distinta obra literária.

No entanto, é um queijo pouco conhecido e difícil de encontrar fora do local onde é produzido, “entre os distritos de Coimbra (concelho de Penela, parte dos concelhos de Condeixa a Nova e de Soure) e Leiria (concelho de Ansião, parte dos concelhos de Alvaiázere e de Pombal)”, conforme indicação da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. A mesma apresenta-o como um queijo curado de pasta semidura a dura, branco-mate, com pelo menos 20 dias de cura, produzido de forma artesanal a partir de uma mistura de leites de ovelha e cabra”, criadas ao ar livre na Serra de Sicó, por ação do coalho de origem animal.

Mas o que torna este queijo único é o sabor distintivo dado pela erva de Santa Maria, “um tomilho espontâneo, abundante nesta área, que serve de alimento às ovelhas e cabras que fornecem o leite para a produção”.

A tradição ainda é o que era

Em 1993 surgiu a marca Queijaria da Licínia, de Licínia Neves, depois de trabalhar em nome individual e a produzir, apenas, Queijo Rabaçal DOP, “sendo uma das pioneiras na certificação deste queijo”. Quem o conta é Marta Carvalho, filha, engenheira alimentar e responsável de produção e recursos humanos da empresa familiar, com apenas 34 pessoas, incluindo os quadros administrativos.

“A minha mãe começou a fazer queijo muito jovem”. Era uma das formas de subsistência da sua família, que vivia apenas da agricultura. “Aprendeu a fazer o Queijo Rabaçal com a sua avó materna e com a mãe, que tinham pequenos rebanhos e diariamente produziam os queijos, que deixavam a curar em tábuas de madeira, como era característico na altura. Mais tarde, teve o seu próprio rebanho e começou a fazer Queijo Rabaçal DOP de forma sazonal e em pequena escala. Para satisfazer o número crescente de encomendas, “iniciou-se a compra de leite nas aldeias vizinhas”.

E a relação com os fornecedores é estreita, de acordo com um dos objetivos estratégicos traçados pela PAC para o período 2023-2027, que pretende reforçar a posição dos agricultores através de medidas como uma maior cooperação entre pares, o aumento da transparência do mercado e a garantia de mecanismos eficazes contra as práticas comerciais desleais. “Fazemos diariamente a recolha da matéria-prima nas suas instalações”, garantindo assim a maior frescura do leite e a sua qualidade ao longo do ano, garante Marta.

Ao longo dos anos, a Queijaria da Licínia tem arrecadado vários prémios no concurso Queijos de Portugal, como o melhor queijo fresco de mistura, em 2015 e 2018, e o melhor queijo de cabra, em 2015, 2017 e 2021. Para conseguir rechear a mesa de todos os apreciadores, o Queijo Rabaçal DOP da Queijaria da Licínia é vendido, na sua época, “em pequenas mercearias e em super e hipermercados na zona Norte, Centro e Lisboa” e exportado, “principalmente para o mercado da saudade”, onde se incluem países como França, Suíça e Alemanha.

foto: turismo centro de portugal

