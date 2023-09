Grátis com o Expresso: 20 restaurantes que não passam de moda

Com 20 anos de provas dadas, o Boa Cama Boa Mesa apresenta quatro guias, grátis com o Expresso, ao longo do mês de setembro. Depois de “20 restaurantes que merecem o desvio”, esta semana conheça “20 restaurantes que não passam de moda”, o segundo guia da coleção que celebra os 20 anos de edição do Guia Boa Cama Boa Mesa.

Num elogio público a “20 restaurantes que não passam de moda”, traça-se um roteiro de Norte a Sul do país, ilhas incluídas, por locais que fazem parte do imaginário coletivo, guardiões não só de uma cozinha de qualidade reconhecida mas também do serviço e da arte de bem receber.



A iniciativa assinala 20 anos de publicação ininterrupta do Guia Boa Cama Boa Mesa e é mais um convite para descobrir Portugal de lés a lés, à boleia de tradições e autenticidade da nossa gastronomia. Mas não só: também lança um olhar sobre as abordagens mais contemporâneas e preocupadas com um futuro sustentável, tanto através da restauração como da hotelaria, que abraça novas tendências da hospitalidade, antecipando gostos e necessidades de quem viaja.

Neste contexto, o Expresso oferece uma coleção de guias, que dão a conhecer restaurantes, alojamentos e chefs de cozinha, destacando o melhor que se faz no país através das respetivas histórias e exemplos.

A olhar para o presente e futuro da hotelaria nacional, o terceiro guia, lançado a 15 de setembro, dá a conhecer “20 hotéis que definem tendências”, através de alojamentos que corporizam o futuro no tempo atual, tanto através da tecnologia e do bem-estar, como da sustentabilidade ambiental e da personalização de serviço adaptado aos atuais e aos novos viajantes.

Para o quarto e último guia, agendado para 22 de setembro, está reservado um olhar sobre a nova geração de “20 chefs que vão dar que falar”, no presente e no futuro próximo, ajudando a promover uma nova visão da gastronomia portuguesa, em que os produtos nacionais são estrelas em cada ementa.