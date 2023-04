Nesta Escola alentejana a cozinha regional é uma doutrina

Tudo começou há 25 anos, com Henrique Galvão. Era da opinião de que “fazia falta um restaurante na zona”, apesar de “todos acharem uma loucura abrir algo no campo, no meio do nada”, conta Octaviano Martins, genro do fundador e cozinheiro no restaurante A Escola, em Cachopos, entre Alcácer do Sal e a Comporta.

Abriu a porta no dia 18 de outubro de 1996 instalado numa das escolas primárias mandada construir pelo Estado Novo nos anos 50 do século passado e que mais tarde seriam a ser desativadas. Foram criadas para os filhos dos trabalhadores, deslocados do Algarve e do Ribatejo, para a apanha do arroz, produto estrela da região de Alcácer do Sal. Octaviano Martins, cozinheiro do restaurante A Escola há mais de 15 anos, lembra que “independentemente da idade ou ano de escolaridade em que se encontravam, os alunos ficavam todos na mesma turma”. Para além da escola de Cachopos existiam outras nas pequenas localidades circundantes, como Areias e Batalha. Algumas foram transformadas em habitações particulares, mas esta, bem perto da movimentada estrada que liga Alcácer do Sal à Comporta, assumiu a função de restaurante.