Senhoras e senhores, meninas e meninos, bem-vindos ao universo provocador do Ilícito!

Arrastam-se as densas cortinas de veludo vermelho para descobrir animais exóticos, malabaristas, acrobatas e até a boa disposição dos palhaços com o colorido e emoção como as que norteiam uma ida ao espetáculo encantado do circo. O burlesco acompanha toda a experiência, num desafio constante aos sentidos. Bem-vindos ao divertido e provocador mundo do Ilícito.

Um espiga de milho em barro traz os tacos de atum. As trufas de rabo de boi chegam num porco cor de rosa enquanto o barman arranja espaço na mesa baixa para um cocktail servido num copo gigante. Divertir e entreter os sentidos é motivação do Ilícito, dividido em bar e restaurante integrados no Editory Boulevard Aliados. Uma provocação constante aos sentidos, desde logo na arrojada decoração e depois também à mesa, seja na carta do bar, mais leve, com snacks para acompanhar cocktails de assinatura, como no restaurante, onde domina universo vintage a dar palco a um menu incomum.

Com cozinha aberta para a sala, a decoração envolvente em diversos tons de rosa e as obras de arte convivem com louça desenhada propositadamente para o restaurante que perpetua a provocação e o humor à mesa.

O Ilícito sugere dois menus de degustação. O Malabarista, de sete momentos, começa com “Nabos de bacalhau”, “Petinga e wonton” e “Trufa de Rabo de Boi”, para introdução, seguindo-se o I Ato, Salmão marinado e Vieiras e, no II Ato, Raia e Coco e Presa de Porco e Milho. Para o III Ato está reservada Batata-doce e a cenoura. O menu custa €60, a que acrescem €40 para harmonização vínica.

Mais arriscada, a degustação Trapezista começa com os mesmo momentos, mas apresenta Carabineiro e lula e Lavagante e frango de churrasco no I Ato; Rodovalho e funcho e Magret de Pato e Alcachofras no II, terminando com Ruibarbo e flor de laranjeira. Custa €80, a que acrescem €60 para a harmonização com vinhos.

Existe ainda um menu vegetariano com igual número de momentos.

Tanto a ementa do restaurante – que só abre ao jantar, como a carta de snacks do bar, interligados por escadas em caracol, são desenhadas por André Silva, chef dos restaurantes dos hotéis Sonae. “Este é o filho rebelde. Fazemos o que queremos, o que nos apetece. Permite loucuras e irreverência”, descreve o chef, esclarecendo que no Ilícito, "o desafio foi ser precisamente arrojado, fora da caixa".

Já os cocktails de autor, como a reinvenção do endógeno “Porto Tónico” – aqui elaborado com infusão com gengibre fermentado, alecrim fumado e água tónica, contam com assinatura de Paulo Moreira. É também o caso do “Porn Star Martini”, de intenso sabor a maracujá e canela, que leva ainda vodka, licor de limão, licor de maracujá, espumante Cartier servido a arder. Nesta carta surpreendente encontra ainda o “Free fall”, servido num copo gigante, e o “What a pig”, denro de um pequeno porco de vidro, além do “Aviation”, acompanhado de algodão-doce. Escolha o seu favorito a partir de um baralho de tarot.

Acompanhe com snacks como Tacos de salmão e kim chi (€8), “Tapioca com lavagante” (€18), “Carrocho de massa bioche, carabineiro e molho biarnês” (€12), ou “Trufas de rabo de boi e foie” (€10). Se procura algo doce, há “Churros com molho de Baileys” (€6) e “Bola de Berlim de malagueta” (€6), entre ouras delícias.

Com murais alusivos ao circo nas paredes da autoria de Sofia Torres e decoração do gabinete de arquitetura Ding Sing, em Matosinhos, o bar Ilícito acrescenta música ao menu todas as sextas e sábado, com um DJ de serviço. Está aberto diariamente entre as 1h00 e as 23h00, exceto à sexta e sábado, quando encerra à 1h00. O restaurante Ilícito (Avenida dos Aliados, 141 – 147, Porto. Tel. 222411203, também com entrada pela rua do Almada) abre apenas para jantar, a partir das 19h30.

Dica: Uma vez no bar, com muitos detalhes que captam a atenção, observe o teto que reserva também uma inusitada surpresa.

Os dois espaços integram o The Editory Boulevard Aliados Porto Hotel, a quarta unidade da Sonae Capital na cidade do Porto, que procura recriar, de forma contemporânea, uma tradição da vivência boémia e de consumo local do Porto de outras épocas. Um total de 68 quartos divide-se em 8 categorias – cozy, standard, city view, superior city view, Aliados view, superior Aliados view e Suite Aliados -, obedecendo ainda à segmentação Aliados ou Almada, dependendo da frente do edifício de que beneficiam. Tratando-se de um design hotel, honra o compromisso de dotar cada quarto de uma imagem própria, em que as linhas do mobiliário, os adereços utilizados, o acesso às graníticas varandas da Avenida dos Aliados e o equilíbrio de luminosidade se fazem com elegância e sofisticação.

