“Vamos aos Míscaros”? À descoberta dos cogumelos “mágicos” no festival que junta sabores e aromas de outono no Fundão

É entre a natureza envolvente da serra da Gardunha, por estes dias coberta dos tons quentes de outono, que decorre aquele que é já um ponto de passagem obrigatório para os apreciadores das mais de 500 espécies de cogumelos aqui existentes. Na aldeia de Alcaide, no Fundão, entre os dias 18 e 20 de novembro, poderá descobri-los da floresta ao prato, seja em provas, degustações, harmonizados com vinhos da região, em show cookings e workshops que ensinam a prepará-los, como em passeios micológicos que ensinam a escolher e colher enquanto conduzem em busca das melhores espécies da serra.

Durante três dias, esta 13.ª edição inspira-se no universo mágico de Harry Potter para engalanar as mais de 50 tasquinhas e restaurantes que têm como ingrediente principal da ementa o cogumelo.

Diversos chefs vão usar a Arena de Show Cooking Joe Best – numa homenagem ao chef falecido em 2021 e presença regular neste festival – para criar diversos pratos. Na edição de 2022 estão confirmados Duarte Batista, Maria Caldeira de Sousa, Cristina Sá Marques, Marlei Cardoso, Tony Martins, Sérgio Mendes e Ricardo Besteiro.

A Arena Joe Best será ainda palco para uma harmonização de vinhos da Beira Interior com cogumelos e uma sessão multicultural em que a comunidade migrante do Fundão irá confecionar pratos da sua cultura gastronómica, assim como a promoção de novos talentos da cozinha.

Geomiscarada e Cãogumelo na floresta

Estão previstos diversos passeios micológicos, orientados por Anabela Marisa Azul, Sílvia Leão, Ricardo Torres e Eduardo Reis, ao longo de todo o festival. Depois de uma volta pela floresta, cenário para aprender a distinguir e colher cogumelos, há uma degustação na Casa do Cogumelo. Esta ação requer inscrição prévia no site do Míscaros – Festival do Cogumelo. Conte ainda com uma prova de geocaching, “Geomiscarada”, o passeio “Cãogumelo” e a caminhada “Vamos aos Míscaros” organizada pelos Caminheiros da Gardunha.

De forma a reforçar a componente do conhecimento e da ciência, a organização criou a Arena da Floresta e do Conhecimento, onde decorrerão palestras, debates, exposições e exibição de documentários dedicados ao conhecimento e proteção da floresta, com enfoque especial na riqueza e diversidade micológica da serra da Gardunha. Em exibição estará também um conjunto de ilustrações intitulada “Cogumelos da Gardunha”, de José Matos, que identificou e catalogou 533 diferentes espécies de cogumelos da Gardunha.

Companheiros de Festa

O Festival Míscaros terá ainda um show cooking com o chef Ricardo Besteiro e uma equipa de cozinheiros com necessidades especiais, promovido em conjunto com a APPACDM do Fundão.

Por fim, a animação será também abundante durante os três dias do evento, entre performances e espetáculos musicais. Bandas como Khaganiço Orchestra, Fanfarra 4xx, Brabosa Bass Band, Brass Dass, Fanfarra BFC ou Moustache Brass Band e grupos de animação de rua como Manta de Ourelos, Kairós, Sarrabecos, Fonte da Pipa, Bordões da Beira e Ronda dos Serranos ajudam à festa.

O Míscaros - Festival do Cogumelo é organizado pela Liga dos Amigos do Alcaide em parceria com a Câmara Municipal do Fundão e a Junta de Freguesia do Alcaide.

