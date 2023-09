Petiscar numa estação de comboio? Conheça o novo restaurante de Vasco Coelho Santos no Douro

Durante a época de vindimas os petiscos, ou ‘bites’ são protagonistas do novo restaurante pop up instalado na emblemática estação do Pinhão, em pleno coração do Douro. O Douro Bites, resultado de uma parceria entre a Sogrape e o chef Vasco Coelho Santos, Chef do Ano para o Guia Boa Cama Boa Mesa 2023 – que se iniciou na Quinta do Seixo, com o restaurante Seixo - vai funcionar até outubro servindo petiscos típicos da região e da época.

Situado no piso superior da estação ferroviária, o Douro Bites remete para a gastronomia do restaurante Seixo, localizado na Quinta do Seixo, num formato mais leve e descontraído.

Gaspacho de tomate (coração de boi), Bolinhos de bacalhau, cabeça de xara ou sardinha de escabeche, sandwiches hokaido, saladas de polvo ou de tomate são alguns dos destaques da ementa. À sobremesa, sobressai a torta de chocolate e uvas. Os sabores durienses harmonizam com uma carta de vinhos do Douro e do Porto, com destaque para Casa Ferreirinha e Porto Ferreira, duas referências históricas no portefólio da Sogrape, que complementa, assim, a oferta nesta estação de paragem obrigatória, onde tem já uma wine shop que dispõe de uma variada oferta de vinhos com opções de provas harmonizadas com produtos da região.

Este é “um espaço muito confortável, com uma carta leve e diversificada, num local fascinante pela sua história e beleza”, assinala Joana Pais, Head of Hospitality and PR da Sogrape, acrescentando que o Douro Bites “vem reforçar a presença da Sogrape no Douro com um conceito muito complementar à oferta que existe atualmente na região”. Com 24 painéis de azulejos que contam as diferentes fases da produção do Vinho do Porto, a Estação do Pinhão é conhecida como uma das mais belas estações ferroviárias do país. Local de visita obrigatória para quem passeia pelo Douro, recebeu o seu primeiro comboio a 1 de junho de 1880, tendo desempenhado um papel muito importante no negócio de vinho do Porto, já que permitia o seu transporte por comboio.

Chef do Ano 2023, descreve-se desta forma Vasco Coelho Santos no Guia Boa Cama Boa Mesa: “Nasce em Vila Nova de Gaia em agosto de 1988. Quase a terminar a licenciatura em Gestão na Universidade Católica, decide abandonar tudo para se dedicar a uma paixão: a cozinha. À formação inicial que frequenta em Lisboa, no Atelier de Cozinha Michel, enquanto trabalha no Olivier Avenida, e depois no Tavares Rico, com José Avillez, adiciona viagens a paragens diversas. Em Espanha trabalha em alguns dos melhores restaurantes do mundo: Mugaritz, Arzak e el Bulli. É do País Basco que adota o nome Euskalduna – um trocadilho que significa “basco”. Do Japão, o conceito de comer ao balcão, típico das “omakase”, onde cabe ao chef decidir qual vai ser a refeição. Passa ainda por outros países asiáticos, como a Índia, Malásia e Singapura e pela capital britânica, onde trabalha com o chef Nuno Mendes. De regresso ao Porto, começa a ir a casa dos clientes cozinhar, inaugurando o seu primeiro projeto em nome próprio, o Euskalduna, de private cooking, que ainda hoje vive. Mas é em dezembro de 2016 que tudo muda para Vasco Coelho Santos, a pequena equipa que reúne atrás do balcão, e a restauração portuense, com a abertura do Euskalduna Studio numa morada discreta e Biografia improvável do centro do Porto. Com apenas 16 lugares, oito ao balcão, é, à época, a antítese da alta cozinha da cidade e inaugura uma nova forma de encarar os restaurantes de luxo. Os comensais assistem a toda a dinâmica da cozinha e não há serviço, já que a equipa da cozinha e da sala é a mesma. Aposta também numa relação de proximidade com pequenos produtores e revela talento para fazer brilhar ingredientes menos nobres no menu de nove momentos, sempre diferente ao sabor da sazonalidade. Em 2018 o Euskalduna Studio é distinguido pelo “Guia” Boa Cama Boa Mesa com Garfo de Prata e no ano seguinte recebe o primeiro Garfo de Ouro. 2022 marca a conquista da primeira Estrela Michelin. Em pouco tempo, Euskalduna tornou-se sinónimo de restaurantes com identidade e bons produtos. Além do Euskalduna Studio, o Sêmea by Euskalduna, dedicado a produtos portugueses, o Seixo by Vasco Coelho Santos, no Douro, e mais recentemente o Kaigi, que une cozinha japonesa e portuguesa são os restaurantes do grupo, a que soma a Peixaria by Euskalduna, e a padaria Ogi. Aos 34 anos, irrequieto e criativo, Vasco Coelho Santos promete não ficar por aqui”.