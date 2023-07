Comboio Histórico regressa ao Douro para mostrar paisagem que é Património da Humanidade

A campanha de 2023 do Comboio Histórico do Douro arrancou este sábado, dia 8 de julho e prolonga-se até 29 de outubro. Com três viagens previstas por semana, a temporada pode estender-se até um total de 55 viagens e terminar apenas em novembro.

O Comboio Histórico do Douro percorre a paisagem duriense que é Património Mundial da UNESCO, entre as estações do Peso da Régua e a do Tua, com paragem na icónica vila do Pinhão. A composição inclui a locomotiva a vapor, construída em 1925, e cinco carruagens de madeira, do início do século XX, com 254 lugares.