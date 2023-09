Os melhores sabores do mar e da ria de Aveiro em 10 restaurantes obrigatórios

Em Aveiro, Ílhavo e Ovar, o mar e a ria moldam a paisagem e também a cozinha da região. Das enguias às amêijoas, dos peixes frescos à tradição bacalhoeira, descubra os melhores sabores comprometidos com o Atlântico, a ria de Aveiro, e as tradições da terra, em 10 restaurantes selecionados a partir do Guia Boa Cama Boa Mesa 2023

Salpoente

Mais do que especial, entrar neste espaço contemporâneo e de gastronomia desafiante é essencial. A arte desperta a imaginação e a arquitetura faz pensar na história da cidade, agregando dois antigos armazéns de sal. Conheça o novo menu do Salpoente, À descoberta dos Produtos da Região, com que o chef Duarte Eira aprofunda a ligação ao lugar. Da ria de Aveiro vêm as ostras, gratinadas com béchamel de algas, e a excelente “Enguia fumada”. O “Chambão de Marinhoa” cozinha lentamente. Tem também ao dispor serviço à carta e menu executivo.

Preço médio €45

Canal de São Roque, 83, Aveiro Tel. 234382674

Cais do Pescado

Esta casa é um feliz exemplo de equilíbrio entre a tradição da cozinha portuguesa, a apresentação cuidada e uma sala de pendor contemporâneo. Antes de subir ao primeiro piso do Cais do Pescado observe a banca de peixe do dia, escolha a espécie que mais lhe agrada e espere que a grelha faça o seu trabalho. Acompanha com arroz do mar, que leva miolo de berbigão e camarão, arroz de tomate ou legumes salteados com batata a murro. Se tiver companhia, divida um arroz, uma cataplana de peixe ou de polvo e marisco.

Preço médio €30

Cais dos Mercantéis, 5, Praça do Peixe, Aveiro Tel. 234425066

O Bairro

O espaço é reduzido, por isso reserve mesa. O tamanho dá uma graça natural a O Bairro, ideal para provar sabores diferentes, de ousadia moderada, pela mão do chef João Teles. Se já conhecer a “Caldeirada do nosso Bairro” e “O mercado volta ao Bairro”, que é o peixe do dia com risoto de tomate seco e crocante de algas, aconchegue-se no “Ninho”, em que o mar do camarão encontra a terra dos cogumelos, ovo e caldo de carne. O “Arroz-doce com barriga de freira e gelado de canela” dá-lhe energia para descobrir o Bairro da Beira-Mar.

Preço médio €35

Largo da Praça do Peixe, 24, Aveiro Tel. 234338567

O Telheiro

A decorar O Telheiro, que se alonga na primeira de três salas, reminiscente das barras espanholas e com a grelha à vista, estão cabaças, presuntos, louro, candeeiros antigos e potes de ferro. Eis os elementos que apontam a linha gastronómica baseada nos sabores tradicionais. Sairá bem servido com um “Bife na caçarola” ou uns “Filetes de polvo com arroz de grelos malandrinho”, por exemplo, embora não se deva desconsiderar o “Polvo à lagareiro” nem o “Bacalhau na côdea”.

Preço médio €25

Largo da Praça do Peixe, 20 e 21, Aveiro Tel. 234429473

Fama By Luís Lavrador

Quando o chef Luís Lavrador se ausenta para acompanhar as estrelas da seleção nacional de futebol, a sua equipa assume a defesa da casa. No Fama by Luís Lavrador, o cliente não viaja com o chef, mas apoia-se no menu para ‘marcar golos’. Entre as novidades estão o “Carabineiro braseado”, a “Terrine de sainhas e puré de maçã”, prato de redenho de porco vencedor de um concurso gastronómico, o “Cachaço de bacalhau braseado”, o “Rabo de boi a baixa temperatura” e o “Bolo de amêndoa, pão-de-ló e ovos moles com gelado de café”. Preço médio €35

Avenida Dom Frei Miguel Bulhões e Sousa, 44, Aveiro Tel. 965334421

Canastra do Fidalgo

Todos os dias há um petisco diferente, mais fresco no verão e mais quente nas estações frias, como a “Feijoada de ovas de bacalhau”. As idas de Leandro Mota aos mercados e à lota também são diárias, para abastecer a Canastra do Fidalgo de peixe fresco. Ideais para duas pessoas são a “Cataplana de robalo”, o “Bacalhau suado” ou a “Caldeirada de enguias”. Se preferir, pergunte pelos cortes de carne. Remate com o “Bolo de bolacha da Canastra”.

Preço médio €35

Avenida José Estêvão, 240, Costa Nova do Prado Tel. 234394859

Ivo Tavares Studio

Restaurante Clube de Vela

Só pela “Trilogia abafada de bacalhau em azeite e alho” vale a pena esta viagem! O Clube de Vela é um dos melhores restaurantes da região e está na dianteira de enquadramentos sublimes sobre a ria de Aveiro. A arquitetura impacta, mas dá à água e ao céu o protagonismo. O empenho de Manuel Almeida Santos e da sua equipa garantem que o ‘barco’ navega a favor do vento. Prove os peixes frescos e mariscos, o “Arroz de polvo e gambas”, os “Samos” e as “Línguas de bacalhau” fritos.

Preço médio €30

Avenida José Estêvão, Costa Nova do Prado, Ílhavo. Tel. 234360250

O Gafanhoto

A postura desta casa “tem permitido fazer um trabalho muito bom, com altos padrões e clientela fiel”, explica Paulo Rocha. O Gafanhoto é um paraíso para amantes de sabores da ria, como as ostras e o berbigão, com rivais à altura nas entradas, como a “Cavala marinada” e os “Peixinhos fritos”. Ensopados de pregado ou garoupa, feijoadas de búzios ou de samos ou o “Filete de cangulo (peixe-porco) com arroz de tomate” enchem as medidas dos comensais.

Preço médio €30

Rua da Escola, 21, Gafanha da Encarnação, Ílhavo. Tel. 234367673

Restaurante Dóri

A pesca de bacalhau à linha nos mares frios do Norte, em frágeis dóris, foi a luta a que o pai do proprietário do Restaurante Dóri, Nuno Tavares, se entregou durante cerca de oito anos. Da ria e do mar vem o sustento desta casa. Assuma o tema bacalhoeiro provando um “Arroz de línguas” ou uma “Feijoada de samos”. Alinhe num peixe do dia grelhado, nos ensopados e massadas de peixe ou de marisco. Para picar tem ostras, berbigão, lingueirão e amêijoas.

Preço médio €40

Rua das Companhas, fração R, Costa Nova do Prado Tel. 917726868

Oxalá

Dá vontade de começar pelo “Pão-de-ló de Ovar”, no momento em que se vê a textura e o irresistível doce de ovos a escorrer. “Deve ser um dos melhores doces do mundo”, ouvimos e assinamos por baixo. O proprietário do Oxalá, José Rebelo, defende que aqui todos têm de criar “momentos” em prol do cliente, do festim de acepipes, à entrada, passando pela garrafeira, com mais de duas mil referências, até à cozinha. Peça a “Sinfonia marítima”, o “Robalo assado no sal” ou as “Gambas à angolana”.

Preço médio €35

Rua Família Colares Pinto, 1695, Ovar Tel. 256591371