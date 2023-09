Galopar, caminhar e pedalar pela Rota Vicentina

Recomenda-se viajar sem pressas e de olhos bem abertos. A cavalo junto ao mar, a pé ou de bicicleta por caminhos com história, aprecie a envolvente natureza selvagem do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.

O cenário é único. São cerca de 110 quilómetros de costa selvagem, de São Torpes até ao Burgau, com uma paisagem marcada pelas falésias escarpadas e pequenas praias escondidas, numa faixa marítima de dois quilómetros de largura, que inclui a passagem por bonitas vilas e aldeias como Odemira, Vila Nova de Milfontes, Porto Covo ou Aljezur.

Parta à descoberta da Rota Vicentina onde os monumentos mais majestosos são os naturais. Para começar a expedição em grande, aventure-se no Trilho dos Pescadores. Há quem diga que é, provavelmente, um dos melhores trilhos costeiros do mundo, mas não se recomenda a pessoas com vertigens ou medo de alturas devido aos desafiantes percursos pelas falésias.

Aqui não vai encontrar visitantes de bicicleta ou noutro tipo de transporte, pois a única forma de percorrer este caminho é mesmo a pé. No total são 13 etapas, cada uma com um máximo de cerca de 22,5 quilómetros, que vão cruzando percursos usados pelos locais para acesso às praias e pesqueiros.

Encontra alternativa para explorar esta natureza quase selvagem em diversos caminhos menos exigentes. A Rota Vicentina oferece 24 percurso circulares, cada um com um máximo de 16 quilómetros, para descobrir, com toda a calma, o prazer de caminhar no sudoeste de Portugal.

O percurso circular Praia do Sissal, por exemplo, é uma boa alternativa, que permite ao caminhante menos ousado, um cheirinho do grandioso Trilho dos Pescadores. Esta pequena caminhada, de 4,4 quilómetros, começa em Porto Covo, no largo do Mercado, e dura pouco mais de uma hora, tendo sempre a ilha do Pessegueiro em pano de fundo.



Passear a cavalo ao som das ondas

No entanto, se a sua praia é passear a cavalo à beira mar, não precisa de ir mais longe. A Herdade do Pessegueiro (963 320 898) organiza esta atividade para visitantes, com muita ou nenhuma experiência equestre, por trilhos ao som das ondas, sobre as dunas ou por serras e vales.

Já para os amantes de BTT, também há sugestões entusiasmantes. Se o Caminho Histórico já oferecia alguns percursos cicláveis, atualmente a Rota Vicentina tem uma rede de 38 trilhos, na maioria circulares, dedicada exclusivamente a quem gosta de pedalar. Escolha na Algarve Bike (tel. 932 741 446) bicicletas elétricas ou todo-o-terreno e peça para entregar em qualquer ponto do território da Costa Vicentina.

A melhor época para percorrer estes trilhos, seja a pé, a cavalo ou de bicicleta, é entre setembro e junho, quando as altas temperaturas do verão já suavizaram. Os meses de outono são geralmente mais amenos, com agradáveis temperaturas no mar e muito menos vento. Também os dias solarengos, com as cores e os aromas da primavera, fazem desta altura uma das melhores para visitar a região.