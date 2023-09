Tome nota: estes são os destinos em Portugal para ir em setembro

Petiscos leves, caldos vigorosos e vinhos encimam as propostas para um mês de setembro rico em passeios pelo país. Do Algarve, onde decorre a Rota do Petisco, ao Minho, região onde se celebra o Vinho Verde, passando pelo Douro e pelo Alentejo, onde vindimas e lagaradas animam dias e noites, damos ainda um salto à natureza no centro do país, onde o relógio biológico dita ser tempo de ouvir a brama dos veados. Destinos para visitar entre o verão e o outono, ao longo do mês de setembro.

Festa do Caldo de Quintandona

Todos os anos, no terceiro fim de semana de setembro, os potes de ferro começam a alinhar-se para aquela que é a festividade maior da aldeia preservada de Quintandona, na freguesia de Lagares e Figueira, no concelho de Penafiel. Durante três dias a tranquilidade habitual dá lugar ao clima de festa, à volta daquela que era a base da alimentação do Portugal de outros tempos: um rico caldo bem recheado. Na Festa do Caldo de Quintandona que decorre entre 15 e 17 de setembro, prove a sopa, elaborada de forma tradicional ao lume da fogueira, que alimenta dias e noites com animação e teatro de rua, concertos e alegria que renova a vida da aldeia. A refeição culmina com o curioso licor “mijo de jebo”. As ruelas estreitas de Quintandona revelam uma aldeia bem preservada que assim soube manter-se – e melhorar – à medida que os anos foram passando. Não cansa admirar as casas recuperadas, e as muitas flores à janela que oferecem especial colorido às construções de lousa e de xisto, materiais que contrastam com o abundante granito local. O pelourinho e a capela centenária são testemunhas de outros tempos. Em plena aldeia, fique na Casa Valxisto Country House, onde um espigueiro serve de sala de massagens.

Rota do Petisco no Algarve

A partir de 15 de setembro, e durante um mês, há 176 paragens para carimbar o passaporte que dá acesso aos mais tradicionais sabores do Algarve, mas também cozinha do mundo e alta gastronomia. Onze concelhos, Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de Alportel e Tavira acolhem a Rota do Petisco onde poderá provar a cozinha elaborada localmente, entre pratos tradicionais, do mundo e com assinatura. Pode adquirir o passaporte por €1,5. Em cada visita é adicionado um carimbo que dá acesso a prémios. Já o menu, constituído por prato e bebida, tem o preço único de €4. O doce, que serve sobremesa e bebida, fica por €2,5. Para além da rota tradicional conte com a Rota do Mundo, que sugere uma seleção de pratos de vários pontos do Globo, as opções vegetarianas, servidas em 15 espaços aderentes, e a Rota dos Chefs, que propõe um prato de alta cozinha e bebida em restaurantes de topo pelo preço único de €5. Conheça todos os espaços aderentes no site da Rota do Petisco.

Vindimar no Douro…

Quinta das Carvalhas, Quinta da Roêda e Quinta da Pacheca são três dos locais onde porde viver a experiência de vindimar em plena paisagem património mundial da Unesco. Propriedade da Real Companhia Velha, a emblemática Quinta das Carvalhas abre as portas aos visitantes para um programa de vindimas noas dias 2, 9 e 16 de setembro. Apanha de uvas, visita aos jardins e à mata mediterrânica das Carvalhas, mas também de aprendizagem, com explicações sobre as caraterísticas do Alto Douro Vinhateiro, e da história e tradição da Real Companhia Velha fazem parte do programa, que inclui almoço a 500 metros de altitude, na Casa Redonda, localizada no topo da quinta. Segue-se uma degustação de vinhos. O programa de vindimas decorre entre as 10h00 e as 17h00 e custa €150 por pessoa. Requer reserva pelo Tel. 254 738 050 ou e-mail: carvalhas@realcompanhiavelha.pt.

Na Quinta da Roêda, propriedade da Croft, a vindima, com tradicional pisa da uva em lagares de granito e provas de vinho, decorre diariamente, a partir de 2 de setembro. Colher e pisar a uva, visitar a vinha, provar referências da marca e ainda fazer um piquenique, recheado com as melhores iguarias da região, tendo como cenário a imponente paisagem duriense são momentos do programa. A visita, prova de vinhos e experiência da pisa da uva custa €48 por pessoa. Acrescentando o piquenique clássico o valor fica nos €85 por pessoa.

Vindima e lagarada é a proposta da Quinta da Pacheca, num programa que começa pelas 10h00, com um tradicional mata-bicho - caldo de cebola, sardinhas assadas em fatia de pão do milho e vinhos da casa – antes de seguir para a apanha da uva. Pelas 12h30 decorre a pisa no lagar e uma visita à propriedade, que antecede o almoço típico de vindima e uma prova de vinhos. O programa custa €105 por participante. Sem mata-bicho ou almoço, a experiência fica por €40 por pessoa. Reserve os dias 15 e 16 de setembro para a música e gastronomia do Douro & Porto Wine Festival que traz os sons de Michael Bolton, UB40, Nik Kershaw e Mariza às margens do rio.

…E no Alentejo

Tempo de azáfama na vinha e na adega, na Adega Vila Santa, a João Portugal Ramos Vinhos sugere o programa NATURE’ing with WINE na propriedade localizada em Estremoz. O dia começa com uma visita ao miradouro, seguindo-se a apanha da uva e a tradicional pisa a pé em lagares de mármore. Depois de uma passagem pela adega e caves, segue-se um almoço de vindima – com três menus à escolha - harmonizado com alguns dos melhores vinhos do produtor. O valor do programa é de €80 por pessoa, para um mínimo de quatro participantes. Próximo de Beja, até 13 de setembro pode desfrutar de um programa de vindimas para colher os frutos que dão origem aos vinhos Santa Vitória, na Herdade Clube de Campo Vila Galé. O programa inicia com um passeio pelas vinhas guiado pela enóloga para aprender a escolher e apanhar os cachos, seguido de visita à adega da Santa Vitória e passagem pela cave das barricas, finalizando com uma prova de vinhos acompanhada de petiscos regionais. Com kit de vindima e uma garrafa de vinho incluída, o valor da experiência é de €35 por pessoa, podendo acrescentar almoço por mais € 35por pessoa e alojamento numa das três unidades da Herdade Clube de Campo Vila Galé: Vila Galé Alentejo Vineyards, Vila Galé Nep Kids e o agroturismo Vila Galé Collection Monte do Vilar.

Celebrar o Vinho Verde…

Três festas festejam a alegria do tempo das vindimas na região do Vinhos Verde. Já este sábado, 2 de setembro, as portas de 14 quintas e adegas abrem-se para receber, com entrada livre, os visitantes. Além de visitas e provas há diversas atividades programadas para o Dia de Portas Abertas – algumas requerem marcação prévia – que pode consultar em detalhe no site da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes. Entre caminhadas na vinha, provas de vinhos, passeios de comboio turístico e piqueniques que permitem conhecer o modo de vindima e de produção nas várias sub-regiões. Em Gatão, localidade de Amarante, a Festa do Vinho Verde acontece nos dias 8 e 9 de setembro com vinhos e petiscos no Centro Interpretativo do Vinho Verde, e a Ronda das Adegas, um percurso de 8 quilómetros pela freguesia que inclui paragem e visita a quatro produtores, onde é possível provar vinhos acompanhados por petiscos, tradicionalmente servidos na época das vindimas. Também no Porto há festa dedicada ao Vinho Verde com provas, música e muita animação. Entre os dias 8 e 10 de setembro, o Vinho Verde Essência Festival instala-se no Jardim do Museu Nacional Soares dos Reis com Concertos, gastronomia e experiências para partilhar em família. Conte com cerca de 40 produtores da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, várias bancas de cozinha portuguesa e do mundo e a animação musical dos GNR e d’ Os Azeitonas. Estão ainda agendados dois banquetes que serão preparados pelos Chefs Rui Paula, Angélica Salvador e Tiago Bonito. A entrada custa €10, com oferta de copo e duas degustações. Os jantares, que requerem reserva, ficam por €50 por pessoa.

…e o Vinho do Porto

O Port Wine Day assinala-se a 10 de setembro, data da instauração da primeira região vitivinícola demarcada do mundo pelo Marquês de Pombal, em 1756: o Douro. A edição de 2023 pretende evidenciar a importância da sustentabilidade e das questões climáticas na produção e comércio do Vinho do Porto. Logo no dia 10, no Teatrinho Reguense, em Peso da Régua, onde serão entregues distinções nas áreas da Enologia, Viticultura, Enoturismo e Revelação, no âmbito do projeto «Douro+Sustentável». A 22 de setembro, pelas 18 horas, no Salão Nobre do IVDP, IP, no Porto, realiza-se a Masterclass – “Os Novos Portos Velhos”, uma oportunidade para aprimorar conhecimentos e o paladar nas categorias que foram criadas em janeiro de 2022 - os Brancos 50 anos e os Tawny Very Very Old, ou VVO, através da prova de vinhos únicos e raros, mostrando a inovação e a modernidade no Vinho do Porto. Já a 30 de setembro as celebrações terminam com uma sunset party, em Vila Nova de Gaia onde se destaca uma degustação de vinhos da Região Demarcada do Douro, acompanhada de música ao vivo e entretenimento.