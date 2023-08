Maior festival de vinhos da Península Ibérica regressa ao Douro em setembro

Nos dias 15 e 16 de setembro, o Douro volta a ser palco do maior festival de vinhos da Península Ibérica. Com concertos de Michael Bolton, UB40 com Ali Campbel, Nik Kershaw, Mariza e apresentações com diversos chefs de renome, o evento regressa a Lamego para celebrar a região. Combinando tradição, cultura e sabor, a segunda edição do evento Douro & Porto Wine Festival decorre no Porto Comercial de Cambres.

A margem do Douro, região que este ano ostenta o título de Cidade Europeia do Vinho, prepara-se, assim, para receber uma experiência inesquecível, tanto para apreciadores de vinho, como para entusiastas da gastronomia, a que se junta um elenco musical eclético. É no Douro & Porto Stage que a magia da música ganha vida. No primeiro dia, Paulo Gonzo abre o festival, seguindo-se a fadista Mariza, e os UB40, featuring Ali Campbell. No dia 16 de setembro, José Cid irá subir ao palco, seguido por Matias Damásio e por Nik Kershaw, autor de temas como “I Won't Let the Sun Go Down on Me”. Michael Bolton a encerra o evento Douro & Porto Wine Festival.

Entre degustações, showcookings , música e palestras, é no Chef's Stage que os sabores se encontram. Com a curadoria de Miguel Castro e Silva, este espaço promete muita animação e diversos convidados de honra. José Júlio Vintém, Renato Cunha, Lídia Brás, Óscar Geadas, António Queiroz Pinto, Anna Lins e André Magalhães, bem como o enólogo Álvaro Van Zeller, apresentam-se no Chef's Stage para demonstrar talento e partilhar a paixão pela cozinha.

O Douro & Porto Wine Festival oferece também aos participantes a oportunidade de explorar a Wine Village, um espaço que reunirá dezenas de quintas da região do Douro. A Quinta da Pacheca, Quinta do Carvalhido e Raposeira, parceiros no lançamento do evento, são alguns dos produtores presentes. Para os que procuram uma experiência ainda mais exclusiva, o recinto acolhe a Privilege Zone. Com bares exclusivos, Meet & Greet com artistas e acesso privilegiado ao palco, uma tenda Privilege com shows exclusivos e suites cabins para 30 pessoas, esta área oferece um leque de experiências premium e personalizadas.

Os bilhetes para o evento, com valores entre €30 e €100, estão disponíveis no site do Douro & Porto Wine Festival.