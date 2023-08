A pé ou de bicicleta, há um “Jardim de Vinhas” para explorar na Península de Setúbal

Cravejada de cepas de várias idades, plantadas em solos predominantemente de areia, a Península de Setúbal, é uma região vínica imensa que se estende até Santiago do Cacém, com Palmela a deter a coroa de centro vinhateiro. Esta planície serviu de inspiração para a criação do primeiro percurso pedestre e ciclável de índole enoturística na região. Chama-se “Jardins de Vinhas” e integra a visita a cinco adegas, mediante reserva prévia, com início marcado na Adega Fernão Pó, seguindo-se a vizinha Casa Dupó. Continue em direção à Casa Ermelinda Freitas e a Filipe Palhoça Vinhos. No final, faça um desvio até à Quinta do Monte Alegre.

Deixe-se levar pelo silêncio do campo, contemple a paisagem singular e parta à descoberta a pé ou de bicicleta deste percurso com de 11,5 km, que se percorre em cerca de três horas. As visitas guiadas, previamente agendadas, custam €10. Ao longo desta pequena rota encontra sinalética a identificar as castas, bem como painéis informativos sobre cada adega. Aproveite para fazer visitas e prova de vinhos, aprofundar o conhecimento sobre a história, as castas da região e o processo de vinificação.