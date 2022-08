Roteiro: conhecer a história e provar o licor secreto dos monges da Arrábida

Conhecer e provar mais de 400 anos de história num copo é a promessa da família Lima Fortuna que desde 1950 produz artesanalmente na Quinta do Anjo, no concelho de Palmela uma bebida de fórmula secreta. A receita do Arrabidine – é este o nome do licor - chegou-lhes através dos frades franciscanos do Convento de Nossa Senhora da Arrábida. A origem da fórmula do Arrabidine é incerta. Estima-se que terá sido criada na segunda metade do século XVI, anos após a inauguração do Convento de Nossa Senhora da Arrábida, em 1542. Antes da prova do Arrabidine – Segredo dos Monges da Arrábida, nome com o qual a bebida está registada, merece visita o convento do século XVI, em plena serra e vista deslumbrante para a foz do rio Sado e península de Tróia. O Convento Velho, composto por quatro capelas, guaritas de veneração dos Mistérios da Paixão e celas escavadas nas rochas, fica na parte mais elevada da montanha. Nos 25 hectares de área encontra ainda o Convento Novo, o Jardim e o Santuário do Bom Jesus. O Convento da Arrábida pode ser visitado às quartas-feiras, sábados e domingos mediante marcação prévia (Tel. 212197620).

Segundo reza a história, os frades consumiam esta bebida como tónico medicinal para o estômago. Com a extinção das ordens religiosas pelo rei D. Pedro III, em 1834, alguns dos monges arrábidos foram acolhidos por uma família abastada das redondezas, incluindo o frade licorista, guardião da fórmula, que continuou a produzir a bebida. Em 1950, a fórmula do Arrabidine, bem como as últimas garrafas originais e os tonéis originais, foram comprados pela família Fortuna.

paulo sousa coelho

Dos ingredientes desvendados, apenas se conhecem as bagas silvestres e folhagem colhidas na serra da Arrábida. O digestivo conta com um envelhecimento de, pelo menos, cinco anos em carvalho amazónia e um ano em garrafa. Conheça a Casa Arrabidine nas instalações da Lima Fortuna (Tel. 212871080), na Quinta do Anjo. Outrora lagar de azeite, construído pela Ordem de Santiago no século XVIII, é agora adega. Faça uma prova gratuita de Arrabidine, “um digestivo especial, de caráter forte para os palatos mais exigentes”, ou opte por acompanhar o licor com compotas e bolos artesanais ou queijo de Azeitão e requeijão (desde €4,50). Na prova fique também a conhecer as diferenças entre o licor “tinto” e o “branco”. Pode também descobrir os aromas e sabores da Bicabagaço, “um licor genuinamente português, feito com a melhor aguardente bagaceira e licor de extrato natural de café”.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Lisboa e Ribatejo, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 24 de junho 2022.

