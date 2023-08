Olha o carapau fresquinho! Semana gastronómica em Setúbal junta mais de 40 restaurantes

Olha o carapau fresquinho! Não se deixe enganar: a Semana do Carapau, em Setúbal, prolonga-se, não por sete, mas por dez dias! Mais precisamente, a iniciativa decorre entre esta sexta-feira 25 de agosto, e o dia 3 de setembro. Depois da cavala, do choco e dos bivalves, Setúbal celebra agora os sabores do carapau, outros dos produtos do mar que dão fama à cidade, que se anuncia como “terra de peixe”. Este ano, a Semana do Carapau junta 44 restaurantes da cidade que levam à mesa, ao gosto do freguês, as mais diversas receitas deste popular peixe, entre os tradicionais carapaus alimados, assados no carvão ou fritos com arroz, e outras abordagens inovadoras ou com inspirações longínquas, como o Japão.

Antes de se sentar à mesa, saiba que em Setúbal, o carapau de tamanho pequeno, assumiu o nome de "Pelim", que é servido frito e acompanhado com vários tipos de arroz, com destaque para o de tomate. Pode consultar AQUI a lista de todos os restaurantes aderentes à Semana do Carapau, onde se podem destacar espaços como Adega dos Garrafões, Charroco, O Batareo, Oficina do Peixe, O Pescador II e Parreirinha do Sado. A iniciativa integra, no dia 2 de setembro, o passeio interpretativo “De Pelim a Charro-do-alto, Carapau Sempre!”. Esta atividade pedagógica e de lazer dá a conhecer a espécie de peixe Trachurus trachurus, à qual vulgarmente se dá os nomes de carapau, pelim ou charro-do-alto, bem como o seu percurso desde o desembarque em terra até à banca dos mercados. Em Setúbal, a visita ao Mercado do Livramento é uma experiência imperdível. Uma degustação comentada pelo chef Luís Machado. no Grupo Desportivo Independente, encerra a Semana do Carapau, no dia 3 setembro.