Sabores e tradições para provar entre vinhas, queijos e tortas de Azeitão (VÍDEO)

Entre o mar e a serra da Arrábida, protegida pelo Parque Natural, Setúbal é uma região rica em diversidade na paisagem, guardiã de produtos que ajudam a construir a identidade do território.

Peixes, doces e queijos acompanham os vinhos únicos aqui produzidos, com destaque para a casta castelão, nos tranquilos e a moscatel, nos generosos.

Para descobrir tudo sobre os néctares da região, nada melhor do que começar na Casa Mãe da Rota dos Vinhos da Península de Setúbal, uma antiga adega no coração da vila de Palmela, de onde parem sete rotas diferentes para percorrer.

Na Casa Mãe da Rota de Vinhos (Largo de São João Baptista, Palmela. Tel.: 212 334 3989) fazem-se provas de vinhos simples ou acompanhadas com produtos regionais, como o queijo e as tortas de azeitão e é possível agendar diversos passeios com paragem em várias adegas.

Em feliz harmonia com o Moscatel, em Azeitão o mais afamado doce local serve-se desde 1910 na Casa das Tortas (Praça da República, 37A, Azeitão Tel.: 969 146 996). Começou no início do Séc. XX como mercearia fina e pastelaria. Siga o conselho e prove uma torta de Azeitão com um Moscatel.



Oura combinação perfeita é a de vinho com queijo. De sabor picante e, simultaneamente ácido e salgado, o queijo de Azeitão DOP, produzido a parir de leite cru de ovelha, é de prova obrigatória neste roteiro de sabores. Certificado com DOP – Denominação de Origem Protegida, é produzido manualmente nas localidades de Palmela, Sesimbra e Setúbal. Descubra-o na Queijaria Simões, que acumula prémios nacionais e internacionais e já produção é apoiada pela EU através de vários programas, como o Fundo Europeu Agrícola de desenvolvimento Rural ou o Programa de Desenvolvimento Rural.

Apoiar os rendimentos e a resiliência das explorações agrícolas viáveis em toda a união, de modo a reforçar a segurança alimentar e Reforçar o tecido socioeconómico das zonas rurais e contribuir para a proteção da biodiversidade são objetivos da PAC para o período compreendido entre 2023 e 2027.

