Quem sabe, provou e votou: estes são os melhores vinhos para os Escanções de Portugal

Já são conhecidos os grandes vencedores da quarta edição do Concurso de Vinhos Escanções de Portugal. Contando com um painel de 30 jurados estiveram em prova, na sede da Associação dos Escanções de Portugal, em Lisboa, cerca de duas centenas de referências de vinhos portugueses, entre biológicos, brancos, tintos, rosés, espumantes, aguardentes e licorosos. Entre vinhos atlânticos, de montanha e de planície, foram distinguidos 56 com Tambuladeira de Ouro, mas apenas seis conquistaram o mais desejado dos prémios: a Grande Tambuladeira de Ouro, nas categorias de tinto, branco, rosé, espumante, licoroso e aguardentes. Entre os melhores dos melhores vinhos em prova destacam-se duas referências de produtores do Douro e do Alentejo.

Assim, o “Melhor Vinho Tinto”, com a respetiva Grande Tambuladeira de Ouro, eleito pelo Concurso de Vinhos Escanções de Portugal é o Três Bagos Grande Escolha DOC Douro Tinto 2017, do produtor Lavradores de Feitoria . Trata-se de um tinto que “resulta de um field blend em Vinhas Velhas, com mais de 60 anos de idade e oriundas de diferentes quintas da Lavradores de Feitoria”, explica a empresa, acrescentando que o Três Bagos Grande Escolha DOC Douro Tinto 2017 é “vinificado com pisa a pé nos tradicionais lagares de granito, estagia em barricas de carvalho francês, sendo selecionadas as mais equilibradas para a criação de um lote sublime”. O vinho agora premiado está disponível por €40, com a opção de 1,5 L ou magnum, por €81. Também do Douro é o “Melhor Vinho Licoroso”: Quinta do Ventozelo DOP Douro Vintage 2020. Produzido pela Quinta de Ventozelo , em Ervedosa do Douro, é descrito como “muito intenso, de cor ‘negra’ e aroma limpo e fresco. A prova, apesar dos taninos bem presentes, apresenta-se redonda e muito frutada”. Conclui, o produtor que “é um vinho de grande potencial de envelhecimento, mas que já se pode apreciar desde já, com imenso prazer”, não indicando o preço de venda, que deve situar em cerca de €60.

Alentejo com melhor branco e melhor rosé

Com a Grande Tambuladeira de Ouro, para “Melhor Vinho Branco” destacou-se o Torre de Palma Reserva 2021 (Vinho Regional Alentejo), que pode ser adquirido na loja online do produtor alentejano em packs de três garrafas, por €63,90. Com origem em “vindima manual de castas portuguesas em sistema de Produção Sustentável (Arinto, Antão Vaz e Alvarinho), este vinho tem estágio de seis meses em barrica sur lies e apresenta “aroma a lima, excelente acidez e equilíbrio que reflete o microclima do Alto Alentejo e os grandes vinhos desta região”, explica a Torre de Palma, em Monforte. Já a Grande Tambuladeira de Ouro para “Melhor Vinho Rosé” premiou o Herdade do Gamito 2022 (Indicação Geográfica Alentejo) produzido pela Abegoaria Comercial, na região do Crato, a partir das castas Syrah e Aragonez. O preço de venda ao público ronda €13.

Como “Melhor Espumante” português desta quarta edição do Concurso de Vinhos Escanções de Portugal foi eleito o Nöel Perdigão Espumante Bruto Touriga Nacional – Pé Franco, Rosé, 2021, produzido pela Quinta do Perdigão, na região do Dão. Trata-se de uma pequena empresa familiar que já conquistou diversos prémios e que é conhecida por numerar todas as garrafas e apresentar rótulos e contrarrótulos que são obras de arte cobiçadas pelos enófilos. Não é ainda conhecida comercialização deste espumante, nem o preço de venda ao público. Já a Grande Tambuladeira de Ouro para “Melhor Aguardente” distinguiu a 31ª Série Aguardente DOC Lourinhã XO, da Adega Cooperativa da Lourinhã. Como referência, a série anterior desta aguardente pode ser adquirida na loja online do produtor por €49.

Para conhecer todos os vinhos premiados pode consultar a lista disponibilizada na página da Associação de Escanções de Portugal.