É tinto e do Douro… já foi eleito o melhor vinho de Portugal 2023

Os Melhores Vinhos de 2023 já foram revelados na Cerimónia de Entrega de Prémios da 10ª Edição do Concurso Vinhos de Portugal, uma iniciativa organizada pela ViniPortugal. O Jantar de Gala decorreu esta sexta-feira, 12 de Maio, em Pinhel. Entre as 1385 referências de vinho inscritas, o Grande Júri premiou 423 vencedores, entre os quais 35 medalhas na categoria de Grande Ouro, 101 de Ouro e 280 de Prata. Os vinhos a concurso estiveram sob avaliação minuciosa de 139 especialistas, dos quais 21 internacionais, que provaram cada uma das referências em sessões técnicas ao longo de três dias, a que se seguiram as avaliações do Grande Júri. O veredicto concluiu que a região mais premiada desta edição é a Região do Douro, conquistando 112 medalhas, logo após a região do Alentejo com 88. O Melhor Vinho do Ano (2023) é o tinto Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21 (Parcela 29 e Parcela 21), de 2019, produzido na região do Douro e que também conquistou o prémio de O Melhor do Ano Vinho Tinto (Blend). O Concurso Vinhos de Portugal também premiou, como melhor licoroso, Henriques & Henriques Sercial, 2001 (Madeira), Quinta do Crasto Touriga Franca, 2018 (Douro), como Varietal Tinto, o Quinta do Crasto Touriga Franca, 2018 (Douro) e como melhor Varietal Branco, o vinho Villa Oliveira Encruzado, 2020 (Dão). Já como melhor Vinho Branco (Blend) foi eleito o Quinta da Rede Grande Reserva, 2019 (Douro). Entre os eleitos do ano de 2023 está também, na categoria Espumante, o Casa de Santar Vinha dos Amores Espumante Touriga Nacional, 2016 (Dão). Pode consultar lista completa de premiados no site do Concurso Vinhos de Portugal.

Francisco Nogueira

Quanto vale O Melhor Vinho do Ano? “Desde a vindima de 2005 que este vinho é uma peça fundamental na história da Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo e na sua máxima expressão de terroir", pode ler-se na ficha técnica do Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21. Recordando que este é um vinho “oriundo das primeiras vinhas monocasta de Touriga Nacional plantadas na Região Demarcada do Douro, hoje com 45 anos de idade”, descreve-se ainda um "perfil muito elegante, quase feminino, contrastando com uma estrutura intensa de taninos suculentos de enorme precisão. A textura xistosa, de elevada gravidade, o perfil seivoso e a cor púrpura refletem bem a natureza da casta Touriga Nacional”. Com enologia de Jorge Alves e Sónia Pereira, explica-se ainda que é um vinho produzido com 75% da casta Touriga Nacional e 25% de vinha centenária pela Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, localizada em Covas do Douro, no concelho de Sabrosa. A quinta é também uma premiada unidade de alojamento liderada por Luísa Amorim, uma das filhas do empresário Américo Amorim, falecido em 2017. Numa consulta efetuada à Garrafeira Nacional, o Quinta Nova Vinha Centenária Ref P29/P21, de 2019, está em venda por €89,90.