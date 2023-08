Piscinas em contentores com vista para o mar são novidade de verão na Ericeira

Separado do alojamento pela Nacional 247, o La Barraque é um espaço multifuncional do You and The Sea, uma unidade de alojamento com 35 apartamentos inaugurada em 2018 e que se apresenta como “o aparthotel mais cool e dinâmico da Ericeira”. A cada verão são anunciadas novidades e 2023 não é exceção. Assim, para assinalar cinco anos de existência, o You and The Sea inaugurou no final de julho, no área do La Barraque não uma, mas três piscinas, que deram vida a antigos contentores de carga.

No novo espaço de lounge relvado e com deck de madeira disposto em patamares desnivelados, encontram-se, “numa lúdica e criativa composição, as três novas piscinas, equivalentes à estilizada e funcional recuperação de três contentores de carga de diferentes dimensões”, explica-se em comunicado. Uma das piscinas, com 60 centímetros de profundidade, é vocacionada para os mais novos. Uma piscina de 12 x 2,50 metros e outra de 6 x 2,50 metros completam a nova área de banhos do You and the Sea. Tal como a piscina interior do aparthotel, as novas piscinas exteriores são de uso exclusivo dos hóspedes.

Com o mar a servir de cenário e a praia do Sul à distância de alguns passos, no La Barraque é ainda possível usufruir de bebidas e de uma carta de snacks, além de uma programação de eventos que regularmente anima os finais de tarde e as noites. Para além de diversos cocktails e mocktails, o menu inclui sumos, cervejas e sidra. Já para petiscar conte com saladas, de burrata, boulgur e bacalhau (desde €9,50), Wraps, acompanhados de nachos (€9), bem como açaí e diversos gelados. Com as gaivotas da autoria de Bordalo II a marcarem a decoração, o La Barraque assume a vocação de espaço multifuncional. Paredes-meias com o espaço lounge, encontra-se a Wood Wave, uma onda para a prática de skate, um parque infantil e uma horta, com animais de capoeira.

Gerido pela Amazing Evolution, o You and The Sea (Rua das Silvas, Ericeira. Tel. 261243370) localiza-se em frente à praia do Sul, na Ericeira. A partir das varandas dos 35 apartamentos (desde €210), com tipologias entre estúdio e T5, o cenário azul é memorável. Transportado para o interior, não faltam alusões ao mar, em diversas peças decorativas, nas cores utilizadas, no restaurante e, claro, em todas as experiências e atividades sugeridas. Aproveite a piscina interior, cujo teto e janelas se recolhem para os dias amenos. A esplanada é zona obrigatória, bem como o aconchegante restaurante Jangada, com oferta larga, mas cuidada, destacando-se o forno a lenha.

