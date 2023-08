Provas e piqueniques na vinha: em Portalegre, quinta da Symington abre as portas ao público e a entrada é livre

Visitas, provas e passeios pela vinha prometem animar os dias 19 de agosto, 17 de setembro e 22 de outubro na Quinta da Fonte Souto. Uma vez por mês, o “Dia Aberto” dá a conhecer os recantos da propriedade numa visita que revela o terroir da sub-região de Portalegre, orientada por um guia. Continua pela adega e pela antiga cozinha da quinta, para terminar na sala de provas, com uma prova de vinhos da marca. Depois do momento da degustação, o Centro de Visitas da família Symington sugere um passeio pela vinha. O momento, em plena comunhão com a natureza, permite que os visitantes não só observem as vinhas que dão origem aos vinhos da propriedade, como a paisagem única do Parque Natural da Serra de São Mamede, descreve o comunicado que dá conta das atividades, de participação gratuita, mas sujeita a inscrição prévia, , com uma antecedência mínima de 48 horas, através do email: reservas@fontesouto.com .

Caso queira prolongar a visita, estão disponíveis cestos de piquenique para desfrutar em diversas localizações da propriedade. O cesto de piquenique (€40 por pessoa, para um mínimo de duas pessoas) inclui pão rústico, chutney de cogumelos e coentros, queijo curado alentejano, paio do cachaço de porco preto, azeitonas, broas de bolota e fruta da época, além de uma garrafa de Florão Branco. Pode ainda adicionar um menu extra infantil (€15), composto por pão rústico, fruta da época, doce de castanha e erva doce, um snack de batatas fritas ou frutos secos, água e sumo de laranja. O piquenique está sujeito a reserva, com 48 horas de antecedência. Em alternativa, há diferentes “food pairings”, que podem acompanhar sugestões de vinho a copo. No menu estão disponíveis opções como azeite e pão (€3,50), queijo de ovelha curado (€10), prato de enchidos (€10) ou azeitonas (€1,5), entre outras opções.

Fora das datas do “Dia Aberto”, as visitas à Quinta da Fonte Souto (Estrada de Alegrete, Reguengo e São Julião, Portalegre. Tel. 910104292) estão disponíveis todos os dias, das 10h00 às 19h00. As reservas podem ser feitas por telefone ou através do e-mail: reservas@fontesouto.com .

Água abundante e castanheiros

Sobejamente conhecida na região do Douro, a família Symington, de ascendência escocesa, inglesa e portuguesa, produz vinho do Porto no norte de Portugal, desde 1882. Há cinco gerações que conjuga a paixão por produzir vinhos, em especial vinhos do Porto, de elevada qualidade com o seu forte compromisso com a região e as suas pessoas. Hoje, dez membros da família Symington trabalham em casas de vinho do Porto como Graham’s, Cockburn’s, Dow’s e Warre’s, bem como nos projetos de vinhos do Douro: Quinta do Vesúvio, Quinta do Ataíde, Altano, Prats & Symington (Chryseia) e, mais recentemente, na Quinta da Fonte Souto, no Alto Alentejo. O nome já revela um pouco da propriedade: enquanto ‘Fonte’ simboliza a abundância de água, alimentada pelas nascentes dentro da quinta, ‘Souto’ refere-se à área considerável coberta por castanheiros.

A Symington Family Estates é um dos principais produtores de Vinho do Porto premium e a família detém, apenas no Douro, 26 quintas que perfazem 2.420 hectares, 1.114 de vinha, geridas sob princípios de sustentabilidade, sendo que 130 hectares têm certificação biológica – a maior área de vinha biológica no Douro.