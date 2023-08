Caminhar dentro de um vulcão na ilha do Corvo

Com uma paisagem deslumbrante, rodeada por arribas escarpadas, o Parque Natural do Corvo merece, mais do que uma visita de algumas horas, tempo para ser apreciado, até porque o clima é incerto, e vale a pena esperar pelo dissipar de um nevoeiro repentino para viver todo o esplendor da paisagem. Com perto de 777 hectares e uma altitude máxima de 720 metros, inclui a maioria do litoral da ilha e os seus ilhéus, bem como o vulcão do Caldeirão do Corvo.

Vá preparado para caminhar. Esta é a melhor forma de conhecer a ilha com apenas 7 km de estrada alcatroada e 465 habitantes. O percurso começa no Caldeirão, um vulcão extinto que deu lugar à maior atração da ilha. Para aqui chegar tem duas alternativas: a pé, partindo da Vila do Corvo, numa caminhada de cerca de 6 km, sempre a subir, ou pedindo que o levem de automóvel até ao topo. Não há propriamente transportes na ilha mas os habitantes estão habituados a ajudar os viajantes e há empresas de turismo como a Corvo Travel (Tel. 912012404) ou a Carlos Reis Unipessoal (Tel. 961669605) que fazem a ligação até ao Caldeirão. Lá em cima, no Miradouro do Caldeirão, demore-se a apreciar a vista sobre a caldeira ocupada por uma lagoa e por alguns cones vulcânicos de pequena dimensão que, segundo a cultura açoriana, representam as nove ilhas dos Açores.