Em agosto, o melhor tomate coração de boi serve-se em 18 restaurantes do Douro

O festim está de regresso. Até ao final de agosto, 18 restaurantes da região do Douro, entre clássicos e novidades, levam à mesa pratos preparados com tomate coração de boi. Trata-se da sétima edição, da Festa do Tomate Coração de Boi do Douro, um evento anual, que pretende a valorização dos produtos autóctones da região vinhateira portuguesa Património da Humanidade e de Trás-os-Montes. No dia 25 de agosto será revelado o vencedor da edição 2023 do concurso tomate coração de boi do Douro, em cerimónia a decorrer na Quinta do Seixo, em Tabuaço. No dia seguinte, a festa prossegue junto à capela barroca da aldeia de Arroios, no concelho de Vila Real, onde, em parceria com o projeto Capella, também haverá prova e venda de tomate coração de boi do Douro. A partir das 17h30 é ainda possível petiscar e degustar vinhos do Douro. A entrada é livre.

“Aqui o tomate é servido cortado em gomos só com azeite e flor de sal”, explicou à agência Lusa, Rosário Buia, do restaurante Toca da Raposa, em Ervedosa do Douro, no concelho duriense de São João da Pesqueira. O objetivo é, explicou, preservar a genuidade e a qualidado do sabor deste fruto que encontra no Douro um "território de excelência" para a produção deste fruto. Para justificar a qualidade única, os produtores apontam para a "abundância de luz e grandes amplitudes térmicas típicas da região que reforçam as qualidades de textura, sabor e suculência deste fruto carnudo e com poucas sementes". Em anos de boa produção, no restaurante Toca da Raposa são servidos 200 kg de tomate coração de boi fresco por mês, durante a época da colheita, que se estende de julho a setembro. Para além da entrada de tomate fresco, o restaurante apresenta um sorvete de tomate e serve caldo e milhos. Já para veganos, criou a bolonhesa e o empadão de vegetais, tudo confecionado com tomate coração de boi.

Entre os restaurantes aderentes estão, desde logo, os espaços geridos ou propriedade de chefs premiados, que nos últimos anos têm investido no Douro: o DOC do chef Rui Paula (Folgosa, Armamar), o Seixo by Vasco Coelho Santos (Tabuaço), o Bonfim 1896 by Pedro Lemos (Quinta do Bomfim, Pinhão) e o Quinta do Tedo Família Geadas Bistro Terrace (Armamar), o mais recente projeto de Óscar Geadas, do G Pousada (Bragança). Igualmente associados a produtores e alojamentos no Douro referência para o recente São Luiz by Vítor Oliveira (Quinta de S. Luís, Tabuaço) e a Cantina de Ventozelo (Quinta de Ventozelo, S. João da Pesqueira). No restaurante Quintal, do Six Senses Douro Valley, em Lamego, por exemplo, o chef Nuno Matos propõe um gaspacho de tomate coração de boi, bem como Corvina com molho de noz e tártaro de tomate coração de boi.

Paulo Pereira

Entre os 18 restaurantes do Douro aderentes à iniciativa, encontram-se vários clássicos da região, como a Taberna do Carró, em Torre de Moncorvo, famosa pelo tomate partido em quatro partes e servido com azeite e sal grosso, e que propõe ainda migas de tomate com ovo e carne na brasa e arroz de tomate com pescada e azeite. Já no Lagar, no mesmo concelho, é possível degustar sopa, migas e doce de tomate. Outras opções com abordagens tradicionais são os restaurantes Cais da Ferradosa (São João da Pesqueira), Cêpa Torta (Alijó), a Casa de Pasto Chaxoila (Vila Real) ou o Calça Curta (Foz do Tua). Integram a lista espaços conhecidos como o Flor de Sal (Mirandela), o Castas e Pratos (Régua) e o o Cais da Villa (Vila Real).