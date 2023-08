Entre o rio e os socalcos, há um novo restaurante no Douro inspirado nas tradições da região

É com base na essência do fogo lento, cujo lume aciona antigas panelas de ferro preto, replicando tradições e métodos de confeção de outrora na região, que se materializa a cozinha do novo Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira. Sobre o Douro, o restaurante está instalado na The Vine House, alojamento aberto em 2022 em plena Quinta de São Luiz, berço dos vinhos Kopke - a mais antiga marca de vinho do Porto. Entre os socalcos e o rio, tem uma sala aconchegante, onde cabem 24 comensais, e uma ampla esplanada com vista panorâmica, para cerca de 50.

Já os ingredientes, selecionados, são provenientes de diversos locais: bacalhau salgado seco, polvo do Algarve, carne Barrosã DOP, porco Bísaro e galo-celta abrilhantam a ementa do restaurante, conduzido pelo chef Vítor de Oliveira. Um dos mais emblemáticos produtos da região, o tomate coração de boi, integra também o menu, a par de ingredientes locais como laranjas, toranjas e limões cultivados na propriedade. Para começar, em tábuas esculpidas a partir de barricas centenárias servem-se queijos de ovelha com alecrim ou malagueta de Trás-os-Montes, queijo de cabra biológico e presunto.



“Creme de santola e coentros”, “Presunto de vaca fumado com azeite e manjericão” e “Sardinha picante, broa de milho e mousse de pimento assado” destacam-se nas entradas. Nos principais, o “Arroz caldoso de bacalhau”, o “Polvo do Algarve no pote de ferro”, nos peixes; o “Cachaço de porco Bísaro com legumes assados” e a “Perna de galo-celta em arroz de tomate coração de boi”, nas carnes, revelam uma cozinha despretensiosa e comprometida com a terra. Os vegetarianos têm à disposição o “Arroz do Baixo Vouga e legumes”.



Para o momento mais doce são também escolhidos emblemas regionais com um toque contemporâneo, como a tradicional “Aletria”, o “Pudim de ovos com vinho do Porto” ou a “Torta de laranjas da nossa quinta”. Na propriedade, localizada em plena paisagem Património Mundial da Humanidade da UNESCO desde 2001, crescem, sobretudo, vinhos, tranquilos e portos, que harmonizam com as propostas gastronómicas.



Do refrescante e inicial “Porto Tónico” com limões e hortelã da quinta, a diversas referências de Porto Kopke – como o Kopke Tawny 20 Anos, o Kopke LBV e o Kopke Reserva Tawny., são muitos os “vinhos da casa” a garantir casamentos perfeitos e por vezes surpreendentes, como a harmonização dos pratos de carne com Vintage Kopke 2020.

Além da produção vínica, os 125 hectares da Quinta de São Luiz albergam, desde o verão de 2022, a The Vine House, com 11 quartos e uma vista desafogada sobre o rio Douro, um enoturismo aberto a visitas que dão a conhecer as vinhas e a adega da quinta, onde se produz parte do vinho Kopke, a mais antiga marca de vinho do Porto, e uma loja. Na oferta gastronómica, pode optar pelo novo restaurante ou por um “Piquenique na Quinta de São Luiz”: o cesto, recheado com pão e broa de milho, pastel salgado tradicional da região, tábua de queijos portugueses, saladas de legumes e fruta, sandes de presunto ibérico e azeite da quinta, sardinha com azeite e tomilho, doce tradicional, fruta da época e uma garrafa de vinho São Luiz Colheita Branco ou Tinto, serve duas pessoas e custa €80.