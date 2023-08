Em jardim quase secreto de Lisboa, este é o Plano para uma noite divertida de comida e vinhos

O início deste menu do Plano é protagonizado por outra quase viagem de norte a sul, iniciada em Chaves, com presunto de mais de 30 meses de cura, azeite extra virgem de Sucçães, lugar pertencente ao concelho de Mirandela, pão feito em Lisboa, a partir de trigo Barbela e centeio, pickles caseiros e queijo curado do Vimieiro, em Arraiolos. Nos snacks, entram a ostra e a cabeça de xara. A maresia e a acidez do primeiro limpa o palato, e prepara a boca para a intensidade da segunda. A entrada varia entre o peixe, que pode ser atum, cavala, carapau, e os vegetais. Segue-se o marisco, depois o peixe e a carne. Esta é servida em pouca quantidade. Por fim, chega a pré-sobremesa, fresca, e à sobremesa.

A ideia é servir o menu “a partir das 20h30 e é igual para todos”, informa o chef Vítor Adão. Ou seja, tem de estar à mesa a essa hora, para deixar o serviço fluir sem percalços, sem bem que, no jardim, o jantar “acaba por ser mais descontraído e, ao mesmo tempo, desafiante”, acrescenta. Além de que leva as pessoas a interagirem. “O Plano é um restaurante em que as pessoas vêm brindar, festejar, para que se sintam bem e queiram voltar. É uma festa!”

Aliás, ainda antes do bar, da sala da cisterna e da cave estarem prontas, é aqui que, no verão de 2019, o Plano dá os primeiros passos. Munido com o grelhador profissional, adequado para cozinhar ao ar livre, tal como hoje, e duas mesas na relva, Vítor Adão fazia tudo sozinho: “explicava o vinho e as sobremesas, cozinhava, empratava, limpava, desmontava, tirava tudo!” A história repetiu-se em 2021, já com mais elementos na equipa de cozinha e “sala”. Tamanho arrojo, perícia, empenho e originalidade fazem com que, em 2020, o restaurante seja distinguido com o prémio “Revelação” do Guia Boa Cama Boa Mesa.

Estamos no verão de 2023 e, no Plano, “cada vez tenho mais pessoas a trabalhar comigo e que são capazes de dar a melhor experiência, que extraem o melhor do produto, sem o estragar, e o aproveitam ao máximo” assegura o chef transmontano. A título de exemplo, Vítor Adão descreve que coloca a rama num óleo, para aromatizar pratos, submete a pele deste fruto a um processo de desidratação, transforma as sementes em caviar e faz “um prato com o coração do tomate”.

Mas a filosofia de Vítor Adão não é de extremismos, até porque usa “o melhor que há na época”, ingredientes de que não abdica na cozinha. “Gosto de dizer que utilizo os produtos de época no seu maior esplendor. Depois tenho produtos fora de época, que consigo preservar ou armazenar”, reforça o chef. É o caso das batatas, que são armazenadas em Chaves, terra de altitude e onde as temperaturas são mais baixas, mantendo as características organoléticas de cada variedade por mais tempo.