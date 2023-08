Nestas novas Lake Sky View Suites, o maior luxo é adormecer a contar as estrelas no céu do Alentejo

Previous Next 1 25

Tem sido um ano de estreias em Montemor-o-Novo. Depois da abertura do Café Viajante, de inspiração asiática, da sala de vinhos, na primavera, e do início de uma nova abordagem no restaurante gastronómico, o L’AND Vineyards volta a surpreender. A inauguração oficial acontece a 16 de setembro, data escolhida para a anual Festa das Vindimas, mas as novas 11 Lake Sky View Suites já estão disponíveis para reserva. Como o nome indica, foram edificadas junto ao lago que é ponto central deste resort alentejano. Com 75 m2, pátio privado com lareira exterior, vista para o castelo de Montemor e uma decoração que se destaca pelo “uso de madeira e pedra natural para proporcionar um espaço sereno mas sofisticado”, as Lake Sky View Suites oferecem o luxo único de, no quarto, disporem de uma janela panorâmica no teto, que convida a adormecer a contar as estrelas do céu do Alentejo. Basta usar o comando para fazer deslizar, suavemente, a abertura e deixar-se surpreender.

CARLOS VIEIRA

Para os mais entusiastas, no resort pode agendar uma experiência de observação de estrelas, com um telescópio potente e orientação profissional, que ajudam a descobrir “as maravilhas que o céu tem para mostrar”. Refira-se que desde a abertura, em 2011, este projeto enoturístico de luxo, ficou conhecido pelos quartos Sky View, capazes de proporcionar "a experiência única de dormir sob o céu estrelado do Alentejo, através da abertura do teto sobre a cama”. Estes quartos, também com pátio privado e lareira exterior, guardam ainda o segredo de uma pequena plunge pool e solário, no pátio interior.

CARLOS VIEIRA

A acompanhar as novas 11 Lake Sky View Suites (desde €350, ainda que na época alta o valor de referência seja €479), o L’AND Vineyards estreou nos últimos dias, um deck e lounge sobre o lago, com o qual se pretende "criar uma extensão do Café Viajante para o exterior e uma zona ao ar livre, sobre o espelho de água do lago e com uma vista única da cidade e do castelo de Montemor”, explica Marta Passarinho, diretora-geral do empreendimento. A funcionar está também uma plataforma para banhos no lago e um bar de apoio à piscina. Aproveite para percorrer o passadiço ao final do dia.

Depois de terminada a época alta, o objetivo do resort é requalificar os quartos existentes desde a inauguração: 10 Sky View Suítes e 16 L’AND View Suítes, com um ou dois quartos. Marta Passarinho recorda que, em 2023, foram investidos 1,8 milhões de euros, “em expansão e melhorias”, com o objetivo de “consolidar o nosso posicionamento como um design resort de 5 estrelas, intemporal e perfeitamente integrado, em pleno Alentejo”.

Um admirável mundo de vinhos Nesta ligação à terra, o resort reforçou as ofertas associadas à vertente de enoturismo, existente desde o primeiro dia e que inclui a produção vínica, a partir dos seis hectares de vinhas biológicas de Touriga Nacional, Touriga Franca, Alicante Bouschet, Syrah e Gouveio, a única casta branca. Neste contexto, além de um clube, existem diversas atividades e experiências, com visita às vinhas e adega (no piso inferior do edifício principal do resort), provas especiais e até a possibilidade de cada um “criar um vinho que exprima verdadeiramente o seu gosto enológico”. O sommelier Gonçalo Mendes, recentemente premiado, é o melhor mestre para estas atividades.

Sobre o L’AND Vineyards (Herdade das Valadas, EN 4, Montemor-o-Novo. Tel. 266242400) pode ler-se no Guia Boa Cama Boa Mesa 2023: “Indubitavelmente integrados na planura alentejana, os edifícios de arquitetura moderna deixam entrar a serenidade da paisagem, partilhada com o Viajante, o restaurante instalado no edifício principal. No piso térreo fica o novo Café & Wine Bar Viajante, com bar e loja de vinhos, e esplanada, com pérgula, sob a qual se servem refeições leves. A primazia do luxo sóbrio exalta neste 5 estrelas, onde os terraços privativos, com lareira, celebram o romance nas 10 Sky View Suítes e 16 L’AND View Suítes. Semelhantes atributos têm as 11 Sky View Suítes, concluídas ainda este verão. São de enaltecer as Lake Pool Villas, com piscina e pátios inspirados no casario mediterrânico, onde se privilegiam os objetos criados por artesãos da região. Entregue-se aos rituais do corpo no Spa ou na zona, ao ar livre, criada para o efeito. Mergulhe na piscina interior, aquecida, ou na infinita, no exterior, com vista para o castelo de Montemor-o-Novo. Termine o dia a contemplar as estrelas.”