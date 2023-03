Viajante, o novo restaurante com partida e chegada a Montemor-o-Novo

Por detrás da cortina, no primeiro piso do edifício principal do L’AND Vineyards, resort de cinco estrelas localizado no concelho de Montemor-o-Novo, está o restaurante Viajante, a primeira novidade da oferta gastronómica da nova temporada. “Desde a origem, em 2011, que o restaurante do L’AND Vineyards se baseia num conceito gastronómico que visa valorizar a nossa cultura, a qual resulta da nossa história e da viagem dos portugueses no mundo. Em 2023, com uma equipa restruturada e num espaço renovado, o Viajante assume-se como a marca da gastronómica do L’AND”, explica o fundador e CEO do resort, José Cunhal Sendim.

O restaurante luminoso mantém as peças de mobiliário e as toalhas brancas, paradoxo em relação ao que se vive na restauração atual. Ademais, o talher de prata regressa às mesas a par com outros pormenores sóbrios, e o serviço assume maior exigência. Clássicos intemporais que combinam com a viagem sofisticada e cheia de sabor nesta nova era do L’AND Vineyards, que chegou a conquistar um Garfo de Ouro, entre 2014 e 2018, e a ostentar uma Estrela Michelin, agora liderada pelos chefs Nuno Amaral e o recém-regressado a “casa”, Carlos Galhardas, ambos naturais de Évora.

Dá-se primazia aos produtos biológicos locais. Desde a carne do Alentejo aos hortícolas, sem esquecer o queijo artesanal nem o azeite da região. O peixe e marisco são levados do porto de Setúbal. Das epopeias marítimas de outrora, exerce a influência do uso de especiarias, sem descurar o paralelismo com as ervas aromáticas, indissociáveis ao receituário tradicional alentejano. Os ajustes aplicados a cada prato são determinados pelo ciclo da Natureza.