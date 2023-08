Com prejuízos ainda por contabilizar, fogo em Odemira afetou perto 20 unidades turísticas

O fogo que deflagrou no sábado em Odemira e que foi dado como controlado esta quarta-feira é já considerado o maior do ano. Terá consumido 8400 hectares de mato e floresta, e deixou um rasto de destruição, também, no sector do turismo, com o caso mais mediático a relacionar-se com o alojamento TEIMA, em São Teotónio. Mas a lista poderá chegar a cerca de 20.

"Temos vários [alojamentos] nesta faixa do litoral alentejano e alguns deles foram afetados com danos materiais, como é o caso do Monte da Choça, que é do fundador das Casas Brancas, que perdeu parte do seu alojamento e infraestruturas de apoio", disse à agência Lusa, Mónica McGill, presidente da rede Casas Brancas. Outras unidades que escaparam à violência das chamas foram afetadas "pela saída dos hóspedes e alguns cancelamentos", indicou.

Segundo a responsável, apesar do levantamento dos prejuízos estar ainda a ser feito, "há vários tipos de impactos a considerar" em consequência do incêndio que consumiu mais de oito mil hectares no concelho de Odemira. "Falamos aqui, talvez, de umas 20 unidades, algumas mesmo com danos materiais e outras, com o impacto de terem o fogo tão próximo, de saída e não entrada de novos hóspedes", explicou a responsável.

Na quarta-feira, depois de o incêndio ter sido dado como dominado pelos bombeiros, muitos dos proprietários começaram aos poucos a regressar aos alojamentos para "ver exatamente o que perderam", contou.

A "esta nova realidade", disse, juntam-se "alguns cancelamentos", uma vez que "a paisagem está completamente diferente" depois da passagem do incêndio que fustigou o território nos últimos dias.

Por isso, Mónica McGill defendeu ser "imprescindível e indispensável" a ajuda do Governo a este setor turístico e ao território.

"Estive sempre em contacto direto com o presidente da Turismo do Alentejo, a quem fui passando o ponto de situação, assim como ao presidente da Câmara [de Odemira], que tem sido incansável e estão encetados esforços" com o Governo "para brevemente se organizar uma reunião para saber que apoios se podem dar a estas pessoas", revelou.